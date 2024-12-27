Ağaç gövdesinde yetişen sıra dışı meyve: Yüksek antioksidan ve zengin C vitamini barındırıyor

Jabuticaba, "gövdesinden meyve veren ağaç" olarak bilinen, Brezilya'ya özgü bir meyve türüdür. Diğer meyve ağaçlarının aksine, bu ağacın meyveleri doğrudan gövdesi ve dalları üzerinde büyür. Meyveler, yuvarlak, koyu mor veya siyah renkte olup, genellikle üzüm tanesi büyüklüğündedir ve tatları tatlı ile hafif ekşi arasında değişir.