Ağaç gövdesinde yetişen sıra dışı meyve: Yüksek antioksidan ve zengin C vitamini barındırıyor
Doğanın en özel hediyelerinden biri olan Jabuticaba, benzersiz özellikleriyle hayranlık uyandırıyor. Dünyaca ünlü ve "gövdesinden meyve veren ağaç" olarak bilinen Jabuticaba, en çok Brezilya'nın nemli bölgelerinde yetişiyor."Siyah inci" olarak bilinen bu egzotik meyve, hem görsel çekiciliği hem de sunduğu sağlık faydalarıyla ön plana çıkıyor.
Jabuticaba, "gövdesinden meyve veren ağaç" olarak bilinen, Brezilya'ya özgü bir meyve türüdür. Diğer meyve ağaçlarının aksine, bu ağacın meyveleri doğrudan gövdesi ve dalları üzerinde büyür. Meyveler, yuvarlak, koyu mor veya siyah renkte olup, genellikle üzüm tanesi büyüklüğündedir ve tatları tatlı ile hafif ekşi arasında değişir.