Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip
Ağız kanseri vakaları dünya çapında artış gösteriyor. Ağız, dudak, dil veya boğazı etkileyen ağız kanseri her yıl binlerce can alıyor. Erken teşhis tedavi ve sonuçlar için kritik öneme sahip. Semptomların çoğu belirsiz olduğu için kolayca göz ardı edilebiliyor ve bu da teşhisi geciktiriyor. İşte genellikle fark edilmeyen beş ağız kanseri belirtisi.
AĞIZ YARALARI
Ağızda iki hafta içinde iyileşmeyen yaralar kırmızı alarm olabilir. Bazı yaralar genellikle hızla iyileşse de, ağız kanseri devam eder. Bu yaralar dudaklarda, diş etlerinde veya yanakların içinde ortaya çıkabilir ve kanayabilir veya rahatsızlığa neden olabilir. Düzenli diş muayeneleri şüpheli lezyonları erken tespit etmeye yardımcı olabilir.