Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip

Ağız kanseri vakaları dünya çapında artış gösteriyor. Ağız, dudak, dil veya boğazı etkileyen ağız kanseri her yıl binlerce can alıyor. Erken teşhis tedavi ve sonuçlar için kritik öneme sahip. Semptomların çoğu belirsiz olduğu için kolayca göz ardı edilebiliyor ve bu da teşhisi geciktiriyor. İşte genellikle fark edilmeyen beş ağız kanseri belirtisi.

Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip - 1

AĞIZ YARALARI

Ağızda iki hafta içinde iyileşmeyen yaralar kırmızı alarm olabilir. Bazı yaralar genellikle hızla iyileşse de, ağız kanseri devam eder. Bu yaralar dudaklarda, diş etlerinde veya yanakların içinde ortaya çıkabilir ve kanayabilir veya rahatsızlığa neden olabilir. Düzenli diş muayeneleri şüpheli lezyonları erken tespit etmeye yardımcı olabilir.


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Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip - 2

UYUŞME VE AĞRI

Ağız, boğaz veya dudaklarda sürekli ağrı, uyuşukluk veya yanma hissi ağız kanserine işaret edebilir. Bu belirtiler genellikle diş sorunları veya sinir sorunlarıyla karıştırılır. Dil veya çenedeki uyuşukluk, etkileyen bir tümörün belirtisi olabilir. Ayrıca, yüz, boyun veya ağızda hassasiyet arayın.


Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip - 3

YUTMA VE ÇİĞNEME ZORLUĞU

Yutma, çiğneme veya çenenizi veya dilinizi hareket ettirmede zorluk çekiyorsanız, bu durum göz ardı edilmemelidir. Bu erken bir uyarı işareti olabilir. Bu, boğazda bir yumru veya yiyeceklerin sıkıştığı hissi gibi hissedilebilir. Asit reflüsü veya enfeksiyonlar benzer sorunlara neden olabilse de, bu semptomlar uzun süre devam ederse, göz ardı edilmemelidir.


Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip - 4

KRONİK KÖTÜ NEFES

Kötü nefes, birçok kişi için yaygın bir endişe kaynağıdır. Ancak devam ederse, dikkat gerektirir. Kronik kötü nefes, kırmızı bir bayraktır ve ağız kanserinin erken bir işareti olabilir.


Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip - 5

OLAĞANDIŞI ŞİŞLİKLER

İnsanlar ağız, boyun veya çenedeki yumruları, kalınlaşmış lekeleri veya şişlikleri göz ardı etme eğilimindedir. Bu belirtiler küçük hastalıklarla karıştırılır. Ağız kanseri beyaz veya kırmızı lekeler veya çözülmeyen sert yumrular olarak ortaya çıkabilir. Bu anormallikleri erken yakalamak için düzenli kendi kendine muayeneler ve profesyonel taramalar çok önemlidir.

RİSKİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

100.000 kişiden yaklaşık 11'i yaşamları boyunca ağız kanserine yakalanacaktır. Erkekler genellikle daha fazla risk altındadır. Ağız kanserine birkaç faktör bağlıdır ve bunları kontrol etmek riski azaltmanın anahtarıdır.

Bunlar şunları içerir:

Sigarayı bırakın: Dumansız tütün ürünleri dahi ağız kanserine yol açabilir.

Alkol tüketimini bırakın: Alkol, ağız kanseri de dahil olmak üzere her türlü kanser riskini artırır.

Dudaklarınıza güneş kremi sürün: Dudaklarınızı, kansere yol açan sert UV ışınlarından korumak önemlidir.

HPV'ye karşı korunun: HPV (insan papilloma virüsü) ağız kanserine bağlıdır. Aşılama ve güvenli uygulamalarla kendinizi koruyun.

Düzenli diş muayeneleri planlayın; diş hekimleri kanser belirtilerini erken teşhis edebilir.


Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip - 6

Tedavi için erken teşhis çok önemlidir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, tıbbi yardım alın. Düzenli taramalar ve sağlıklı alışkanlıklar, ağız kanserini önlemede veya erken yakalamada büyük fark yaratabilir.

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