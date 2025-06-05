Ağız kanserinin fark edilmeyen belirtisi Kritik öneme sahip

OLAĞANDIŞI ŞİŞLİKLER

İnsanlar ağız, boyun veya çenedeki yumruları, kalınlaşmış lekeleri veya şişlikleri göz ardı etme eğilimindedir. Bu belirtiler küçük hastalıklarla karıştırılır. Ağız kanseri beyaz veya kırmızı lekeler veya çözülmeyen sert yumrular olarak ortaya çıkabilir. Bu anormallikleri erken yakalamak için düzenli kendi kendine muayeneler ve profesyonel taramalar çok önemlidir.



RİSKİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?



100.000 kişiden yaklaşık 11'i yaşamları boyunca ağız kanserine yakalanacaktır. Erkekler genellikle daha fazla risk altındadır. Ağız kanserine birkaç faktör bağlıdır ve bunları kontrol etmek riski azaltmanın anahtarıdır.



Bunlar şunları içerir:



Sigarayı bırakın: Dumansız tütün ürünleri dahi ağız kanserine yol açabilir.



Alkol tüketimini bırakın: Alkol, ağız kanseri de dahil olmak üzere her türlü kanser riskini artırır.



Dudaklarınıza güneş kremi sürün: Dudaklarınızı, kansere yol açan sert UV ışınlarından korumak önemlidir.



HPV'ye karşı korunun: HPV (insan papilloma virüsü) ağız kanserine bağlıdır. Aşılama ve güvenli uygulamalarla kendinizi koruyun.



Düzenli diş muayeneleri planlayın; diş hekimleri kanser belirtilerini erken teşhis edebilir.





