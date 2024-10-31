Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin

Ağız kokusu, son derece rahatsız hissetmenize neden olabilir. Her yaştan insan ağız kokusu problemiyle karşı karşıya kalabilir. Kötü beslenme, ağız hijyenine dikkat etmeme ya da altta yatan tıbbi nedenler ağız kokusunun nedeni olabilir. Ağız kokusunu önlemek için bazı pratik çözüm önerileri bulunur. İşte ağız kokusunu engellemenin yolları.

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 1

Ağız kokusuyla her yaştan insan karşı karşıya kalabiir. Ağız kokusunu tetikleyen pek çok etken vardır.

Kötü beslenme, ağız hijyenine dikkat etmeme ya da bazı rahatsızlıklar ağız kokusuna neden olabilir.

Ağız kokusunu önlemek için dişlerinizi düzenli fırçalamanız, dıiş ipi kullanmanız ve bol su içmeniz gerekir. Ancak tüm bunlara rağmen kötü nefesten kurtulamıyorsanız bazı doğal yöntemlerden de faydalanabilirsiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 2

DİŞ VE AĞIZ TEMİZLİĞİ

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez dişlerinizi fırçalamaya özen gösterin. Yoğun programlar nedeniyle, insanlar genellikle geceleri fırçalamayı unutur veya bunu hafife alır, ancak bu yaptıkları en büyük hatadır. Ağız hijyenini korumak için, iki kez fırçalamak uyulması gereken temel şeydir.

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 3

DİŞ ETİ TEMİZLİĞİ

Diş eti sağlığınız ağız ve diş sağlığınız için de önemlidir. Sağlıklı diş etleri sağlıklı dişlere eşittir. Sabah ve akşam 5 dakika dairesel hareketlerle seçtiğiniz yağla (zeytinyağı, E vitamini yağı, badem yağı) masaj yapmak diş etleriniz ve ağız sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 4

DİL TEMİZLİĞİ

Günde bir kez, gliserin ve pamuk pedle dil temizliği yapmak ağız içerisinde bakterilerin oluşmasını engeller.

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 5

AĞIZ GARGARASI

Her öğünden sonra ağzınızı seçtiğiniz bir ağız gargarasıyla 2-3 kez çalkalayın. En iyi sonuçlar için her birinde en az 30 saniye çalkalayın. Ağız gargarasından bahsettiğimizde, nane yapraklı ev yapımı ağız gargaraları kötü nefesi yenmenin en iyi yoludur.

Evde yapabileceğiniz basit doğal ağız gargaraları:

  • Nane yapraklarını kaynatın ve dişlerinizi suyla çalkalayın. Hızlı bir çözüm için nane çayı poşetleri de kullanabilirsiniz.
  • Benzer şekilde limon ve ballı ağız gargarası olarak kullanabilirsiniz.
  • 1/2 bardak suya 2-3 damla okaliptüs yağı da kullanılabilir.
Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 6

KOKULU KESKİN BESİNLERE DİKKAT!

Çiğ soğan, sarımsak, turp ve hardal gibi güçlü kokulu yiyeceklerden uzak durun.Önemli bir etkinliğe gitmeden hemen önce çiğ soğan yemeyin.

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 7

BOL SU TÜKETİN

Kendinizi susuz bırakmamak ve ağız boşluğunuzu her zaman temiz tutmak için bol su için. Su içmek genellikle çok fazla bakteri oluşumunu engeller ve ağzınızdaki nemi düzenler.

Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin - 8

REZENE TOHUMU

Her yemekten sonra bir kaşık rezene tohumu çiğneyebilirsiniz, sindirim için ve ağız ferahlatıcı olarak mükemmeldir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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