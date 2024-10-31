Ağız kokusunu anında kesiyor: Yemeklerden sonra bir kaşık çiğneyin

Ağız kokusuyla her yaştan insan karşı karşıya kalabiir. Ağız kokusunu tetikleyen pek çok etken vardır.

Kötü beslenme, ağız hijyenine dikkat etmeme ya da bazı rahatsızlıklar ağız kokusuna neden olabilir.

Ağız kokusunu önlemek için dişlerinizi düzenli fırçalamanız, dıiş ipi kullanmanız ve bol su içmeniz gerekir. Ancak tüm bunlara rağmen kötü nefesten kurtulamıyorsanız bazı doğal yöntemlerden de faydalanabilirsiniz.