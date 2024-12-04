Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi
İyi diş sağlığını korumak sadece rutin fırçalama ve diş ipi kullanmaktan fazlasını gerektirir. Diyet de diş sağlığında önemli bir rol oynar. Şeker, asit ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekler, tatlılar, gazlı içecekler ve kuru meyveler dişlere zarar verebilir. Tersine, süt, yeşil çay ve su gibi besin açısından zengin seçenekler, mineyi güçlendirerek ve faydalı tükürük üretimini teşvik ederek diş sağlığını destekler. Peki, diş sağlığı için en iyi ve en kötü yiyecekler nelerdir?
Diyetiniz diş sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Günde iki kez diş fırçalamak ve günde bir kez diş ipi kullanmak gibi iyi bir ağız hijyeni rutini sürdürmenin avantajlarını inkar etmek mümkün olmasa da, çeşitli besin açısından zengin yiyecekler eklemezseniz dişleriniz ve diş etleriniz mükemmel sağlıkta kalmayabilir. Ancak, tüm sağlıklı yiyecekler dişleriniz için iyi değildir.
Narenciye meyveleri ve kuru meyveler sağlıklı kategoriye girer ancak dişleriniz için sorun yaratabilirler.