Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi

Diyetiniz diş sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Günde iki kez diş fırçalamak ve günde bir kez diş ipi kullanmak gibi iyi bir ağız hijyeni rutini sürdürmenin avantajlarını inkar etmek mümkün olmasa da, çeşitli besin açısından zengin yiyecekler eklemezseniz dişleriniz ve diş etleriniz mükemmel sağlıkta kalmayabilir. Ancak, tüm sağlıklı yiyecekler dişleriniz için iyi değildir.

Narenciye meyveleri ve kuru meyveler sağlıklı kategoriye girer ancak dişleriniz için sorun yaratabilirler.