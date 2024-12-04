Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi

İyi diş sağlığını korumak sadece rutin fırçalama ve diş ipi kullanmaktan fazlasını gerektirir. Diyet de diş sağlığında önemli bir rol oynar. Şeker, asit ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekler, tatlılar, gazlı içecekler ve kuru meyveler dişlere zarar verebilir. Tersine, süt, yeşil çay ve su gibi besin açısından zengin seçenekler, mineyi güçlendirerek ve faydalı tükürük üretimini teşvik ederek diş sağlığını destekler. Peki, diş sağlığı için en iyi ve en kötü yiyecekler nelerdir?

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 1

Diyetiniz diş sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Günde iki kez diş fırçalamak ve günde bir kez diş ipi kullanmak gibi iyi bir ağız hijyeni rutini sürdürmenin avantajlarını inkar etmek mümkün olmasa da, çeşitli besin açısından zengin yiyecekler eklemezseniz dişleriniz ve diş etleriniz mükemmel sağlıkta kalmayabilir. Ancak, tüm sağlıklı yiyecekler dişleriniz için iyi değildir.

Narenciye meyveleri ve kuru meyveler sağlıklı kategoriye girer ancak dişleriniz için sorun yaratabilirler.

SAĞLIK HABERLERİ

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 2

DİŞ SAĞLIĞINIZ İÇİN EN KÖTÜ BESİNLER

TATLILAR VE ŞEKERLEMELER

Tatlılar ve şekerlemeler genellikle diş sağlığı söz konusu olduğunda başlıca suçlular olarak kabul edilir. Yüksek şeker içerikleri nedeniyle dişlerinize kolayca yapışabilir ve zararlı ağız bakterileri için üreme alanı sağlayabilirler. Zamanla bu, bakteriyel enfeksiyonlara, çürüklere ve hatta diş çürümesine yol açabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 3

PATATES CİPSİ

Sadece bizi obez yapmaya ve bir dizi kronik hastalığa karşı hassas hale getirmeye katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda genellikle düşüncesizce yediğimiz patates cipsi, çürük oluşturan bakterilerle beslenen yüksek karbonhidrat içerir. Ek olarak, dişler arasındaki boşluklara sıkışabilir ve bu da çürümeye ve diğer diş sorunlarına neden olabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 4

MEŞRUBATLAR

Gazoz içmek, bu içeceklerdeki yüksek miktardaki şekerin ağzınızdaki bakterilerle etkileşime girerek asit oluşturması nedeniyle diş çürümesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bu asit dişlerinize zarar verebilir ve çürümeye neden olabilir. Gazlı şekerli içecekler, daha asidik oldukları için gazsız şekerli içeceklerden daha fazla dişlere zarar verebilir. Gazlı içecekleri tek başına tüketmektense yiyeceklerle eşleştirmek diş sağlığı açısından daha iyidir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 5

ALKOL

Alkol içmek ayrıca çürüklere yol açabilir, ağzınızı kurutabilir ve dişleri çürükten korumak için gerekli olan tükürük üretimini azaltabilir. Ek olarak, şekerli alkollü içecekler plak oluşumuna ve çürüklere katkıda bulunabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 6

BUZ

Suyun dişleriniz için güvenli olması, buz çiğnemeniz gerektiği anlamına gelmez. Buz çiğnemek dişlerinizi çatlatabilir veya kırabilir, bu da olası hasara ve hassasiyete yol açabilir. Ayrıca zamanla diş minesini aşındırır.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 7

KURUTULMUŞ MEYVELER

Besleyici ve birçok besin maddesinin bir güç merkezi olan kuru üzüm, hurma, kuru erik, incir, kayısı ve şeftali gibi kuru meyveler yapışkan ve şeker açısından zengindir, bu da dişlere yapışmalarını kolaylaştırır ve düzgün bir şekilde temizlenmezse çürük oluşumunu teşvik eder.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 8

NARENCİYE MEYVELER

Narenciye meyveleri, dişleriniz için önemli bir besin maddesi olan C Vitamini ile doludur, ancak aynı zamanda oldukça asidiktir, bu da mineyi aşındırabilir, diş hassasiyetine ve çürük riskinin artmasına neden olabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 9

TURŞU

Turşudaki asit diş minesini aşındırarak dişlerin çürümeye ve hassasiyete karşı daha hassas hale gelmesine neden olabilir. Tuz içeriği de ağız kuruluğuna neden olabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 10

KURABİYE

Kurabiyelere olan sevginiz dişleriniz için kötü bir haber olabilir. Kurabiyeler şeker açısından zengindir ve dişlerinize yapışarak zararlı bakterileri besleyebilecek kalıntılar bırakabilir, çürük ve plak oluşumuna neden olabilir.

ÇAY VE KAHVE

Hem çay hem de kahve zamanla dişleri lekeleyerek renklerini bozabilir. Ayrıca tükürük üretimini azaltarak çürüklere ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 11

DİŞ SAĞLIĞINIZ İÇİN EN İYİ YİYECEKLER

SÜT

Kalsiyum daha güçlü dişler oluşturmaya ve kemik dokularındaki hasarı onarmaya yardımcı olabilirken, fosfor diş minesinin korunmasına yardımcı olur. Süt ayrıca nişastaları sindiren tükürüğü uyarır. Süt ürünlerindeki kazein proteinleri dişlerin üzerinde bir kaplama oluşturarak onları çürümeye karşı korur.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 12

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, diş çürümesine karşı koruma sağlayan ve ayrıca diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olan florür içerir. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, siyah çay 1 mg/ml konsantrasyonlarda plak üzerindeki bakteri tutunmasını azaltırken, yeşil çay 1,5 mg/ml konsantrasyonlarda.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 13

MEYVELER

Meyveler dişleri doğal olarak temizlemeye yardımcı olabilir ve ayrıca bazı kötü ağız bakterilerini öldürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca dişleri hasardan ve çürükten koruyabilen zengin besin ve antioksidanlara sahiptirler.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 14

SU

Florürlü su içmek çürükleri önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, su dişleri temizleyebilir ve kalan yiyecekleri ve kalıntıları temizleyebilir. Su içmek, ağzınızın diş çürümesine karşı ilk savunması olan tükürük oluşumuna yardımcı olur. Yeterli su içmek ayrıca ağız kuruluğunu önlemeye yardımcı olabilir.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 15

ISPANAK

Ispanak, dişleri sağlıklı tutabilen kalsiyum, A vitamini, folik asit ve C vitamini deposudur.

Ağızda bakteri üretiyor: Diş sağlığı için en iyi ve en kötü besinler listesi - 16

ŞEKERSİZ SAKIZ

Amerikan Diş Sağlığı Derneği'ne göre, şekersiz sakız çiğnemek tükürük üretimini artırabilir, bu da yiyecek parçacıklarını temizlemeye ve üretilen asitleri nötralize etmeye yardımcı olur ağzınızdaki bakteriler tarafından. Artan tükürük akışı plak asidini azaltmaya yardımcı olabilir.

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