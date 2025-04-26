Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor

Diş ve diş eti probleminin, ağız ve diş sağlığının yanı sıra kalp ve damlar hastalıklarına yol açabileceği belirtildi. Peki, ağız ve diş sağlığı nasıl korunur?

Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor - 1

Dünyada, diş ve diş eti hastalıkları gibi ağız sağlığı sorunlarının, miyokardit ve perikardit gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklar arasında bağlantı olabileceği yönünde çeşitli araştırmalar bulunuyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diş hekimi Can Aydoğan, diş ve diş eti hastalıklarının sadece ağız sağlığı ile sınırlı bir sorun olmadığını, kalp damar hastalıklarında da önemli rol oynadığına işaret etti.

Uzman isim "Ağızda diş eti enfeksiyonlarından oluşan bakterilerin kalp, kalp kapakçığı sorunlarını, enfeksiyonu tetiklediğini bilimsel olarak biliyoruz. Bu konuda ağızdaki oluşacak enfeksiyonların sadece diş ve ağzı değil, vücudumuzun her tarafını etkiliyor." dedi.


SAĞLIK HABERLERİ

Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor - 2

BAKTERİLER KAN YOLUYLA VÜCUDA SAYILABİLİR

Ağızdaki bakterilerin kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiğini ve birçok organda sağlık sorunlarına neden olabileceğine vurgu yapan diş hekimi, şöyle konuştu:

"Diş sağlığı ile kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kalp sağlığını etkileyen enfeksiyonların ortak sebeplerinden birisi ortak bir bakteridir. Bu da şu anlama geliyor, bu bakteri eğer ağızda enfeksiyon yaratıyorsa ve kan yoluyla vücudumuza giriyorsa bu bakterinin tutunacağı ve zarar vereceği ilk yer kalbimiz oluyor. Eğer periodontal bir hastalık bir diş hekimi tarafından tedavi edilmiyorsa her zaman kalp problemlerinde büyük bir risk taşıyor."


Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor - 3

SİGARA İÇMEK AĞIZ VE KALP SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK

"Önemli olan ağız içinde bulunan bakterilerin hastalık yapıcı seviyeye ulaşmamasıdır" diyen Aydoğan, sigaranın, ağız ve kalp sağlığı açısından büyük bir risk faktörü olduğunu hatırlatarak şu önerilerde bulundu:

"Ağız bakımında ilk beklediğimiz şey düzenli diş fırçalanmasıdır. Bununla beraber diş ipi, ara yüz fırçası kullanması, dil bakımı gibi, ağızda enfeksiyon oluşturacak tüm riskleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasıdır. İkincisi de mutlaka uzman diş hekimine bir genel muayene yaptırılması gerekiyor."


Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor - 4

KRONİK DURUMLARDA FARK EDİLMEYEBİLİR

Çoğu zaman kanamayla belirti verse de bazı kronik durumlarda hasta bunu fark etmeyebilir. Diş etlerinde kanama, kırmızı yapı, diş eti çekilmesi varsa veya yemek yediği zaman bir hassasiyet, ağrı oluyorsa mutlaka en kısa zamanda diş hekimine başvurması gerekiyor."


Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor - 5

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?

Ağız ve diş sağlığını korumak, hem estetik hem de genel sağlık açısından çok önemli. İşte dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

Günde en az 2 kez, sabah ve akşam dişleri en az 2 dakika fırçalamak gerekir.

Diş fırçalama sırasında dil de fırçalanmalı, çünkü bakteriler dil yüzeyinde de birikir.

Diş fırçası, diş aralarındaki plağı tam olarak temizleyemez. Bu yüzden günde 1 kez diş ipi kullanmak önemli.

Antiseptik ağız gargaraları, ağızdaki bakterileri azaltarak diş eti hastalıklarını ve kötü ağız kokusunu önler.

Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir, çünkü bu maddeler bakteriler için besin kaynağıdır.


Ağızdan tüm vücuda yayılabilir: Kalp sağlığını tehdit ediyor - 6

Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum açısından zengin gıdalar dişleri güçlendirir.

Dişlerinizde bir sorun olmasa bile 6 ayda bir diş hekimi kontrolü yapılmalı. Erken teşhis, büyük sorunları önler.

Sigara, diş eti hastalıklarına ve ağız kanserlerine zemin hazırlar.

Alkol de ağız kuruluğuna ve ağız içi dengesizliklere yol açabilir.

Stres nedeniyle yapılan bu hareketler, diş minesine zarar verir. Gerekirse gece plağı kullanılabilir.

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