Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor

Çemen otu, kilo vermek isteyen kişiler arasında oldukça popüler. Çemen otu tohumları sadece kilo verme üzerinde değil, sağlık için de çok faydalı. Özellikle her sabah tüketilen çemen otu tohumu mide ve bağırsakları rahatlatabilir. Hatta ağrı kesici etkisiyle vücudunuzu iyileştirebilir.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 1

KİLO KAYBI

Çemen otu, kilo kaybını hızlandırmak için en iyi maddedir. Bu tohumlar açlığı azaltabilir ve tokluk hissini artırabilir, böylece aşırı yemeyi önleyebilir ve kilo kaybını teşvik edebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 2

Tohumlar baharatlı olduğundan, çok fazla yemek mide sorunlarına neden olabilir. Diyabet hastasıysanız dikkatli olun ve yalnızca bir doktorunun gözetimi altında tüketin.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 3

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Çemen otu lif, mineraller ve diğer besin maddelerini içerir. Bir yemek kaşığı tohum, önerilen günlük demir alımının %20'sini, %7 manganez ve %5 magnezyum içerir.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 4

Çemen otu tohumları, gastrointestinal iltihabı yatıştıran ve mide ile bağırsak duvarlarını kaplayan mukus içerir. Mide ekşimesi ve asit reflüsü için faydalı olduğu söylenir.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 5

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Çemen otunda bulunan saponinler, vücudun yağlı diyetlerden kolesterol emilimini düşürmeye yardımcı olur. Bazı araştırmalara göre, saponinler vücudun daha az kolesterol, özellikle LDL veya kötü kolesterol üretmesine yardımcı olabilir.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 6

Çemen otu, hiperglisemik koşullarda insülin salgılanmasını artırabilir ve insülin duyarlılığını artırabilir. Bu tohumlar PCOS veya PCOD için de faydalıdır, anemiyi tedavi edebilir, anne sütü üretimini artırabilir, erkeklerde testosteron seviyelerini yükseltebilir, ağrılı adet dönemlerini hafifletebilir ve kanseri önleyebilir.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 7

AĞRI KESİCİ ETKİSİ

Anti- inflamatuar özelliği sayesinde iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Çemen otunda bulunan alkaloid isimli bileşik sayesinde beynin ağrıyı algılayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olur.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 8

Bu bulguları doğrulamak, en iyi dozajı ve uygulama süresini tanımlamak ve iltihabı azaltmak, kan şekeri kontrolünü artırmak ve sindirim sağlığını desteklemek gibi diğer olası sağlık yararlarını araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor - 9

ÇEME OTU TOHUMLARI NASIL TÜKETİLİR?

  • 1-2 çay kaşığı çemeni otunu suda  bir gece bekletin.
  • Bu sıfır kalorili detoks içeceğini sabah aç karnına için.
  • Kalan çemen tohumlarını çiğneyin.


UYARI! Çemen otu tohumunu tüketmeden önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için mutlaka bir uzmana danışın
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