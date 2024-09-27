Ağrı kesicileri çöpe attıran tohum! İltihabı azaltıyor, organları iyileştiriyor

Bu bulguları doğrulamak, en iyi dozajı ve uygulama süresini tanımlamak ve iltihabı azaltmak, kan şekeri kontrolünü artırmak ve sindirim sağlığını desteklemek gibi diğer olası sağlık yararlarını araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.