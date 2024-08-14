"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili kışlık agria cinci patateste hasat başladı. Patates sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde vücut için pek çok fayda sağlayabilir. Güçlü bir potasyum kaynağı olan patates, doğal enerji takviyesi yerine geçebilir.
Şuhut ilçesinde ‘agria' diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili agria cinsi patatesin kilogram fiyatının 5 -8 TL arasında değiştiği, rekoltenin bu yıl iyi olduğu belirtildi.