"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili kışlık agria cinci patateste hasat başladı. Patates sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde vücut için pek çok fayda sağlayabilir. Güçlü bir potasyum kaynağı olan patates, doğal enerji takviyesi yerine geçebilir.

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 1

Şuhut ilçesinde ‘agria' diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. 15 bin dekarı sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili agria cinsi patatesin kilogram fiyatının 5 -8 TL arasında değiştiği, rekoltenin bu yıl iyi olduğu belirtildi.

SAĞLIK HABERLERİ

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 2

Patates üreticisi İbrahim Eroğlu, "Bölgenin patates enerjisi ve patates çiftçisi olarak Allah'a şükür verimli bir yıl geçirdik. Afetlerden uzak bir yıl geçirdik. Verimlerimiz gayet güzel. Urfalı kardeşlerimizle birlikte patates hasadımızı yapıyoruz. Günlük yaklaşık 7-8 ton civarında sevkiyatımız var. Bu sevkiyat yaklaşık 45 gün sürecek. Rabbim inşallah tüm çiftçilerimize bereketli, kazançlı bir yıl nasip eder. Patates şu anda çiftçide 5 ile 7 lira arasında satılıyor. Tabii ki bu fiyat düşük, yükselmesi için ihracat olmasını istiyoruz" dedi.

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 3

Patates hasadında çalışan işçilerden Sedat İnan ise, hasatta çalışmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini kaydetti. İnan, “Şubat ayından itibaren geziyoruz, tarım işçisiyiz. Patates topluyoruz. Sabah erkenden kalkıp, güneş batana kadar çalışan insanlarız. Çok şükür, buna da şükür, Allah rızkımızı verdi. Çoluk çocuğumuzla birlikte yeri geldi karda, yeri geldi yağmurda, sıcakta ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yevmiye usulü çalışma şeklimiz, çalışma kapasitesine göre değişiyor. Günlük 800-1000 TL arasında değişiyor” diye konuştu.

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 4

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Patates doğru ve kararında tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin. Vitamin C, potasyum, demir, B6 ve lif zengini olan patates sindirim sağlığını destekler. Bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sorunların yaşanmasını önler.

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 5

POTASYUM ZENGİNİ

Güçlü bir potasyum kaynağı olan patates, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Dolayısıyla kalp sağlığını da destekler. Patates, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Özellikle mor ve kırmızı patates çeşitleri, antosiyaninler gibi güçlü antioksidanlar içerebilir.

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 6

ENERJİ VERİR

Patates, kompleks karbonhidratlar açısından zengindir ve bu nedenle enerji sağlamada etkili bir gıdadır. Özellikle sporcular ve aktif bireyler için iyi bir enerji kaynağı olabilir.

"Agria" hasadı başladı! Doğanın B6 deposu: Güneş batana kadar toplanıyor - 7

PATATESİ SAĞLIKLI PİŞİRMEK ÖNEMLİ

Elbette, patatesin sağlık yararlarını maksimize etmek için genellikle kızartma yerine haşlama veya fırınlama gibi daha sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca, patatesi dengeli bir diyetin parçası olarak tüketmek önemlidir.

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