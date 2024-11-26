Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor

Çiğ yiyecekler yemek popülerdir. Çünkü birçok kişi bunun daha sağlıklı olduğunu ve daha fazla besin maddesi içerdiğini düşünür. Ancak her ürün çiğ olarak tüketilmek için güvenli değildir. Bazı pişmemiş malzemeler toksik maddeler, tehlikeli mikroplar veya küçük gastrointestinal rahatsızlıklardan ölümcül hastalıklara kadar her şeye neden olabilecek diğer maddeler içerir. Pişirme, bazı besin maddelerini azaltsa bile tehlikeli bileşikleri nötralize ettiği ve mikroorganizmaları ortadan kaldırdığı için gıda güvenliği için önemlidir.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 1

Çiğ tüketildiğinde bazı yiyecekler sağlık riskleri oluşturur. Çiğ yumurtalar ve bazı mantarlar tehlikeli toksinler veya bakteriler barındırabilir. Çiğ kajular zehirli bir madde olan urushiol içerir.

Pişmemiş patates, fasulye ve patlıcan sindirim bozukluğuna veya nörolojik sorunlara neden olabilecek bileşikler içerir. Pişirme bu zararlı maddeleri nötralize ederek bu yiyecekleri yemeyi güvenli hale getirir.

Çiğ et ve yumurta gibi bazı yiyeceklerin yanı sıra çeşitli meyve ve sebzeler tehlikeleri en aza indirmek için uygun şekilde hazırlanmalıdır. Kişi, asla çiğ yememesi gereken bir dizi yaygın yiyecekle ilişkili olası sağlık risklerini anlamalıdır. Kendinizi korumak ve güvenli, dengeli bir diyet yapmak için bu risklerin farkında olmalısınız.

SAĞLIK HABERLERİ

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 2

1. YUMURTA

Diyetisyen Simrat Kathuria'ya göre, "Ciddi gıda zehirlenmesine neden olabilen bir bakteri olan Salmonella, çiğ veya az pişmiş yumurtalarda bulunabilir. Ateş, karın krampları, ishal ve kusma semptomlardan bazılarıdır. Ev yapımı mayonez veya bazı tatlılar gibi çiğ yumurta gerektiren tariflerde pastörize yumurta kullanmak riski azaltmak için önemlidir."

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 3

2. MANTARLAR

Düğme mantarı gibi bazı mantar türleri çiğ olarak yenmek için güvenli olsa da, birçok yabani veya bazı yetiştirilmiş türler organ hasarına, mide bulantısına ve kusmaya yol açabilen toksinler içerir. Örneğin, Amanita ve diğer yabani mantarlar ölümcül olabilir. Mantarları pişirmek sindirilebilirliğini artırır ve toksik kimyasalların nötralize edilmesine yardımcı olur.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 4

3. KAJU

Zehirli sarmaşıkta bulunan aynı zehirli madde, urushiol, çiğ kajuda da bulunur. Çiğ kaju yemek, cilt döküntüleri ve solunum sıkıntısı gibi ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Öte yandan, kajular genellikle toksini ortadan kaldırmak ve tüketim için güvenli hale getirmek için kavrulur.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 5

4. PATATES

Mide bulantısı, kusma ve nörolojik sorunlara neden olabilen zehirli bir madde olan solanin, çiğ patateslerde, özellikle yeşil kısımlarda ve filizlerde bulunur. Bu toksin, patatesler pişirildiğinde tamamen ortadan kalkar ve tüketilmesi güvenli hale gelir.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 6

5. FASULYE

Diyetisyen Dr. Preeti Nagar'a göre, "Çiğ barbunya fasulyesinde bulunan bir protein türü olan lektinler, mide bulantısına ve ciddi mide rahatsızlığına neden olabilir. Fasulyeler pişirildiğinde, lektinler tamamen nötralize olur ve yenmesi güvenlidir."

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 7

6. BALKABAĞI

Balkabağı az miktarda çiğ olarak yenebilse de, genellikle tatlılığını ve sindirilebilirliğini artırmak için pişirilir.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 8

7. LAHANA

Bazı insanlar salatalarda çiğ lahana yemeyi sevse de, pişirmek gaz üreten özelliklerini azaltmaya yardımcı olabilir. Lahana bazen böcek veya zararlılara ev sahipliği yapabilir. Bu nedenle, tuzlu sıcak suda hafifçe haşlanması önerilir.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 9

8. PATLICAN

Çiğ patlıcan acı olabilir ve solanin içerir. Yüksek solanin alımı baş ağrısı, mide krampları, ishal ve mide bulantısı ve kusma gibi nörolojik ve gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Patlıcanı pişirmek onu güvenli hale getirir ve lezzetini artırır.

Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor - 10

9. KARNABAHAR

Çiğ olarak yenebilmesine rağmen, diğer sebzelere kıyasla karnabaharın kompakt şekli daha fazla solucan veya böcek barındırabilir. Çıtırlığını ve dokusunu korumak için tüketilmeden önce pişirilmesi veya hafifçe haşlanması gerekir. Köri veya sote gibi yemeklerde pişirmek onu daha lezzetli ve sindirimi daha kolay hale getirebilir

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