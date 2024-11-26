Ağzınıza bile sürmeyin: Çiğ yenildiğinde ölüme bile sürüklüyor

Çiğ tüketildiğinde bazı yiyecekler sağlık riskleri oluşturur. Çiğ yumurtalar ve bazı mantarlar tehlikeli toksinler veya bakteriler barındırabilir. Çiğ kajular zehirli bir madde olan urushiol içerir.

Pişmemiş patates, fasulye ve patlıcan sindirim bozukluğuna veya nörolojik sorunlara neden olabilecek bileşikler içerir. Pişirme bu zararlı maddeleri nötralize ederek bu yiyecekleri yemeyi güvenli hale getirir.



Çiğ et ve yumurta gibi bazı yiyeceklerin yanı sıra çeşitli meyve ve sebzeler tehlikeleri en aza indirmek için uygun şekilde hazırlanmalıdır. Kişi, asla çiğ yememesi gereken bir dizi yaygın yiyecekle ilişkili olası sağlık risklerini anlamalıdır. Kendinizi korumak ve güvenli, dengeli bir diyet yapmak için bu risklerin farkında olmalısınız.