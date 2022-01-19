AIDS/HIV ile mücadelede önemli gelişme: Virüsü tamamen ortadan kaldırabilen tedavi geliştirildi

Çalışmanın yazarları, bağışıklık sistemi insanlarınki ile eşleşecek şekilde değiştirilmiş ve HIV bulaşmış farelerden antiretroviral ile tedavinin 24 saat içinde enfekte olmuş hücrelerin yüzde 25'ini etkisiz hale getirdiğini buldular.

Enfekte hücreleri yok etmenin daha etkili bir yolunu arayan araştırmacılar, bunun yerine vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve adından da anlaşılacağı gibi enfekte veya tümör hücrelerini öldürebilen doğal öldürücü hücrelere yöneldiler.