Akciğer kanseri riski taşıyor musunuz? Erken teşhis için önemli
Akciğer kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden biri sigara içmek olarak biliniyor. Ancak pasif içicilik, hava kirliliği, tehlikeli mesleki maruziyetler de riski önemli ölçüde artırır. Ağır sigara içme geçmişi olan 50-80 yaş arası kişiler yıllık taramalardan geçmelidir. Peki, akciğer kanseri riski taşıyan kişiler kimler?
Akciğer kanseri, her yıl binlerce yeni vakanın teşhis edildiği en yaygın ve en ölümcül kanserlerden biridir. Sigara, küresel olarak akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturarak birincil neden olmaya devam ederken, diğer birçok faktör bu hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde artırır.
Akciğer kanserini erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansını önemli ölçüde artırır. Bazı kişiler yaşam tarzları ve çevresel maruziyetleri nedeniyle akciğer kanserine yakalanmaya daha yatkındır.