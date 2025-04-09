Akciğer kanseri riski taşıyor musunuz? Erken teşhis için önemli

UZUN SÜRE SİGARA İÇENLER

Sigara içmek akciğer kanserinin önde gelen nedenidir ve bu nedenle sigara içenlerin, özellikle 50 yaş üstü bireylerin düzenli taramalardan geçmesi çok önemlidir. Hayatlarının önemli bir bölümünde, örneğin on yıllardır veya gençliklerinden başlayıp yetişkinliklerine kadar sigara içen kişilere uzun süreli sigara içenler denir. Bu tür eski sigara içicileri, sigarayı bıraktıktan yıllar sonra bile birden fazla kanser türü geliştirebilirler.



PASİF İÇİCİLER



Evde veya işte olsun, pasif içime düzenli olarak maruz kalmak, sigara içmeyenler için bile akciğer kanseri riskini artırabilir. Pasif içime maruz kalmak iyi bilinen bir risk faktörüdür. Başkalarının dumanını soluyan sigara içmeyenler akciğer kanserine yakalanma açısından daha yüksek risk altındadır.





