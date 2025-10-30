Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor
Akciğer kanseri genellikle öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile ilişkilendirilir. Ancak bu hastalık vücudun diğer bölgelerinde, özellikle bacak ve ayaklarda da kendini gösterebilir.
Şişlik, ağrı, kızarıklık, uyuşma ve ciltteki değişiklikler, akciğer kanserinin dolaşım ve lenf sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, kan pıhtıları, sinir hasarı veya sıvı birikimi gibi ciddi komplikasyonların habercisi olabilir. Erken fark edilmesi, tanı ve tedavinin zamanında yapılmasını sağlayarak hasta sonuçlarını iyileştirebilir.