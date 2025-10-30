Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor

Akciğer kanseri genellikle öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile ilişkilendirilir. Ancak bu hastalık vücudun diğer bölgelerinde, özellikle bacak ve ayaklarda da kendini gösterebilir.

Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 1

Şişlik, ağrı, kızarıklık, uyuşma ve ciltteki değişiklikler, akciğer kanserinin dolaşım ve lenf sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, kan pıhtıları, sinir hasarı veya sıvı birikimi gibi ciddi komplikasyonların habercisi olabilir. Erken fark edilmesi, tanı ve tedavinin zamanında yapılmasını sağlayarak hasta sonuçlarını iyileştirebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 2

BACAK VE AYAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, bacak ve ayaklarda görülen şişlik, kızarıklık veya uyuşmanın, akciğer kanserinin dolaşımı, oksijen taşınmasını ve lenfatik akışı etkilediğinin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

Akciğer kanseri işareti olabilecek olası işaretler şunlar:

BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞLİK (Periferik ödem)

Bacak, ayak ve bileklerdeki şişlik, akciğer kanserine bağlı en sık görülen belirtilerden biri. Tümör büyümesi nedeniyle damar veya lenf tıkanıklığı, kemoterapi ve bazı hedefe yönelik tedavilerin yan etkileri ile kalp veya böbrek komplikasyonları ödemin başlıca nedenleri arasında.

AĞRI, KIZARIKLIK VE SICAKLIK (Olası kan pıhtıları)

Akciğer kanseri hastalarında derin damar trombozu riski önemli ölçüde artıyor. Tek bacakta ağrı, hassasiyet, sıcaklık ve kızarıklık, olası bir kan pıhtısının işaretleri olabilir. Pıhtının akciğerlere gitmesi durumunda hayatı tehdit eden bir pulmoner emboli riski doğuyor.

Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 3

UYUŞMA, KARINCALANMA VE YANMA (Periferik nöropati)

Bazı kemoterapi ilaçları periferik sinirleri etkileyerek ayak ve bacaklarda karıncalanma, yanma ve uyuşmaya yol açabilir. Bu durum yürümeyi ve dengeyi zorlaştırabilir, tedavi sonrasında da devam edebilir.

CİLT RENGİNDE DEĞİŞİKLİK

Soluk, morumsu veya kırmızımsı renk değişiklikleri, oksijen taşınmasında veya kan dolaşımında sorun olduğuna işaret edebilir. Lenf veya damar yetmezliği ve tedavi yan etkileri ciltte ülser oluşumunu tetikleyebilir.

Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 4

KAS ZAYIFLIĞI VE KRAMP

Hastalık ve tedaviler, özellikle alt ekstremitelerde kas zayıflığına yol açabilir. Bunun nedeni uzun süreli hareketsizlik, beslenme yetersizlikleri veya kaslara giden oksijenin azalması olabilir.

AYAK PARMAKLARINDA COMAKLAŞMA

Daha çok ellerde görülen dijital çomaklaşma, ayak parmaklarını da etkileyebilir. Tırnak yatağı ve uçtaki yumuşak dokunun genişlemesiyle kendini gösterir. Bu durum, kanser de dahil olmak üzere uzun süreli düşük oksijen seviyelerinin bir göstergesidir.

Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor - 5

Erken fark edilen bu belirtiler, akciğer kanseri tanısının zamanında konmasına ve tedaviye başlanmasına yardımcı olabilir. Uzmanlar, özellikle bacak ve ayaklarda anormal değişiklik fark eden kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER