Akciğer kanserinin belirtisi: Bacak ve ayaklarda ortaya çıkıyor

BACAK VE AYAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, bacak ve ayaklarda görülen şişlik, kızarıklık veya uyuşmanın, akciğer kanserinin dolaşımı, oksijen taşınmasını ve lenfatik akışı etkilediğinin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.



Akciğer kanseri işareti olabilecek olası işaretler şunlar:



BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞLİK (Periferik ödem)



Bacak, ayak ve bileklerdeki şişlik, akciğer kanserine bağlı en sık görülen belirtilerden biri. Tümör büyümesi nedeniyle damar veya lenf tıkanıklığı, kemoterapi ve bazı hedefe yönelik tedavilerin yan etkileri ile kalp veya böbrek komplikasyonları ödemin başlıca nedenleri arasında.



AĞRI, KIZARIKLIK VE SICAKLIK (Olası kan pıhtıları)



Akciğer kanseri hastalarında derin damar trombozu riski önemli ölçüde artıyor. Tek bacakta ağrı, hassasiyet, sıcaklık ve kızarıklık, olası bir kan pıhtısının işaretleri olabilir. Pıhtının akciğerlere gitmesi durumunda hayatı tehdit eden bir pulmoner emboli riski doğuyor.