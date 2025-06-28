Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili

Akciğer kanseri genellikle inatçı öksürük, balgamda kan ya da ani kilo kaybı gibi belirgin semptomlarla ilişkilendirilse de, hastalık çoğu zaman bu kadar şiddetli belirtilerle başlamaz. Peki, akciğer kanseri işareti olabilecek belirtiler nelerdir?

Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 1

Akciğer kanseri genellikle inatçı öksürük, balgamda kan ya da ani kilo kaybı gibi belirgin semptomlarla ilişkilendirilse de, hastalık çoğu zaman bu kadar şiddetli belirtilerle başlamaz. Sessiz ve sinsi bir şekilde ilerleyen bu hastalık, erken evrelerde genellikle fark edilmez. Belirtiler, sıradan sağlık sorunlarıyla karıştırılabildiğinden, tanı konulduğunda kanser çoğunlukla ilerlemiş olur.

Uzmanlara göre, akciğer kanserinin göz ardı edilen bazı erken belirtileri şu şekilde sıralanıyor:


SAĞLIK HABERLERİ

Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 2

1.OMUZ AĞRISI

Omuz bölgesindeki ağrılar çoğunlukla kötü duruş, kas gerilmesi veya "donmuş omuz" gibi kas-iskelet sistemi kaynaklı nedenlerle ilişkilendirilir. Ancak akciğerin üst kısmında gelişen Pancoast tümörleri, omuzdan başlayarak kola doğru yayılan bir ağrıya neden olabilir.

Akciğer dokusunda ağrı reseptörleri bulunmasa da, tümör çevredeki sinirlere baskı yaparak ağrıyı tetikleyebilir. Bu ağrı, klasik yöntemlerle (esneme, ağrı kesici vb.) hafiflemez ve başka hastalıklarla kolayca karıştırılabilir.


Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 3

2. SES DEĞİŞİKLİĞİ

Ses kısıklığı genellikle boğaz enfeksiyonları, fazla konuşma veya kuru hava gibi nedenlerle açıklanır. Ancak ses tonunda zamanla gelişen ve kalıcı hale gelen bir bozulma, akciğer kanserinin erken bir işareti olabilir. Özellikle ses tellerini kontrol eden tekrarlayan laringeal sinire baskı oluşursa, ses boğuk ya da zayıf çıkabilir. Bu durum geçici bir larenjitten farklıdır ve birkaç haftadan uzun sürüyorsa dikkatle değerlendirilmelidir.


Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 4

3. GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü (ptozis), göz bebeğinde küçülme (miyozis) ve aynı yüzde terlemenin azalması gibi belirtiler Horner sendromunu düşündürebilir. Bu tablo, akciğerin üst bölgesine yakın bir tümörün sempatik sinirlere baskı yapmasıyla ortaya çıkabilir. Ağrıya neden olmadığı için çoğunlukla fark edilmez ya da farklı bir rahatsızlıkla karıştırılır.


Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 5

4. PARMAKLARDA ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ

"Parmak çomaklaşması" olarak bilinen durum, tırnakların kıvrılması ve parmak uçlarının şişkinleşmesiyle karakterizedir. Bu durum kandaki oksijen yetersizliğiyle ilişkilidir ve akciğer kanserinde erken dönem belirtilerden biri olabilir. Gelişimi yavaş ve ağrısız olduğundan çoğu kişi bu değişimi fark etmeyebilir.


Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 6

5. GEÇMEYEN YORGUNLUK

Yoğun yaşam temposu, stres ya da uykusuzluk gibi nedenlerle açıklanmaya çalışılan yorgunluk, bazı durumlarda kanser kaynaklı olabilir.

Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili - 7

Akciğer kanserinin erken evrelerinde vücut, tümöre karşı inflamatuar yanıt vererek sürekli bir enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bu yorgunluk, dinlenmeyle geçmeyen ve zamanla artan bir karakter gösterir.

Uyarı: Bu belirtiler her zaman akciğer kanseri anlamına gelmez. Ancak uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan şikayetlerde mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulması önem taşır. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER