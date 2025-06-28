Akciğer kanserinin sessiz işareti: Göz ardı edili

Akciğer kanserinin erken evrelerinde vücut, tümöre karşı inflamatuar yanıt vererek sürekli bir enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bu yorgunluk, dinlenmeyle geçmeyen ve zamanla artan bir karakter gösterir.



Uyarı: Bu belirtiler her zaman akciğer kanseri anlamına gelmez. Ancak uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan şikayetlerde mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulması önem taşır. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.