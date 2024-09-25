Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor

1- NEFES ALIRKEN ISLIK SESİ

Nefes aldığımızda çıkardığımız hırıltı sesi, hasarlı akciğerlerin erken belirtilerinden biri olan tiz bir ıslık sesidir. Daralmış hava yolları bu sese neden olur.

Çünkü havanın akciğerlere girip çıkmasını zorlaştırırlar. Bunu düzenli olarak gözlemliyorsanız, akciğer fonksiyonunuzu incelemek için tıbbi muayene yaptırmanız faydalı olacaktır.