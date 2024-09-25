Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor

Akciğerler solunum sisteminin önemli bir parçası. Bu nedenle akciğer sağlığını korumak vücudun genel sağlığını korumak için de önemlidir. Ancak yaşınızın da ilerlemesiyle birlikte akciğerleriniz genç yaşlardaki gibi iyi çalışmayabilir. Bu durumda Akciğerin yeteri kadar iyi çalışmadığını gösteren bazı işaretler gün yüzüne çıkar. İşte Akciğer sağlığının bozulmaya başladığının 6 işareti.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 1

Yaşınız ilerledikçe vücudunuzdaki her organ da yaşlanmaya başlar. Akciğerlerimizin eskisi kadar iyi çalışmayabileceğinin ince belirtilerinin farkında olmak kesinlikle önemlidir. Bu belirtileri erken anlayarak, solunum sistemimizin sağlığını daha iyi koruyabilir ve performansını artırmak için uygun önlemleri alabiliriz.

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Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 2

Akciğerlerimiz de dahil olmak üzere çoğu kas ve organların, yaşlandıkça işlevleri azalır. Kemikler incelir, etraflarındaki kas dokusu elastikiyetini kaybeder ve hava kesecikleri şekillerini koruyamaz. Sonuç olarak, yaşı ilerlemiş olan erkekler ve kadınlar kolayca yorulur, nefes darlığı yaşar ve hava akışının azalması ve oksijen seviyelerinin düşmesi nedeniyle sürekli öksürük yaşarlar. Bunların dışında, yaşlanma vücudun bağışıklık sisteminin tepkisini de zayıflatır.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 3

Akciğerlerimiz de dahil olmak üzere çoğu kas ve organların, yaşlandıkça işlevleri azalır. Kemikler incelir, etraflarındaki kas dokusu elastikiyetini kaybeder ve hava kesecikleri şekillerini koruyamaz.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 4

Sonuç olarak, yaşı ilerlemiş olan erkekler ve kadınlar kolayca yorulur, nefes darlığı yaşar ve hava akışının azalması ve oksijen seviyelerinin düşmesi nedeniyle sürekli öksürük yaşarlar. Bunların dışında, yaşlanma vücudun bağışıklık sisteminin tepkisini de zayıflatır.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 5

Bu, patojenlere ve çevresel toksinlere maruz kaldıklarında onları daha savunmasız hale getirir ve kanser riskinin artmasına ve solunum yolu hastalıklarının daha uzun süre devam etmesine yol açar.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 6

1- NEFES ALIRKEN ISLIK SESİ

Nefes aldığımızda çıkardığımız hırıltı sesi, hasarlı akciğerlerin erken belirtilerinden biri olan tiz bir ıslık sesidir. Daralmış hava yolları bu sese neden olur.

Çünkü havanın akciğerlere girip çıkmasını zorlaştırırlar. Bunu düzenli olarak gözlemliyorsanız, akciğer fonksiyonunuzu incelemek için tıbbi muayene yaptırmanız faydalı olacaktır.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 7

2- SIK SIK BALGAMLI ÖKSÜRÜK

Balgam üreten öksürükler sıklıkla alerjiler veya enfeksiyonlarla ilişkilidir. Zamanla devam ederlerse, düşündüğümüzden daha ciddi bir soruna işaret ediyor olabilirler.

Akciğerler hava yollarını korumak için daha fazla mukus üretir. Ancak sürekli balgam öksürürken bulursanız, bu aynı zamanda akciğerlerinizin tahriş edici maddeleri temizlemede iyi bir iş çıkarmadığı anlamına da gelebilir ve bu da hasta bir akciğer çiftinin göstergesi olabilir.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 8

3- NEFES DARLIĞI

Yoğun egzersizden sonra nefessiz kalmak yaygın olduğunda, günlük görevleri yerine getirirken nefessiz kalmak bir uyarı işareti olabilir.

Akciğerleriniz zamanla elastikiyetini kaybetmeye başlayabilir ve genişlemesi ve daralması daha zor hale gelebilir, bu da vücudunuzun yeterli oksijeni emmesini zorlaştırır.

Bu his daha sık ortaya çıkmaya başlarsa akciğerlerinizin sağlığını değerlendirmek için bir doktora görünün.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 9

4- NEFES ALAMAMA HİSSİ

Kendinizi nefes nefese kalmış veya derin bir nefes alamıyormuş gibi hissederseniz, akciğerleriniz zorlanıyor olabilir. Bu his genellikle akciğer kapasitesinin azalmasından kaynaklanır. Akciğerleri çevreleyen kaslar bozuldukça derin nefes almak daha zor hale gelir. Bu, yetersiz hava soluma hissine yol açabilir.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 10

5- MERDİVENLERİ ÇIKARKEN NEFES NEFESE KALMAK

Merdiven çıkmak gibi basit aktivitelerin sizi eskiden olduğundan daha yorgun bıraktığını fark ettiniz mi? Bu, akciğerlerin sizden daha hızlı yaşlandığını gösterebilir.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 11

Akciğer fonksiyonu azaldığında, vücut fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu, özellikle eskiden basit bulduğunuz şeyleri yaparken kendimizi zayıf ve bitkin hissetmemize neden olabilir.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 12

6- GÖĞÜS AĞRISI VE SIKIŞMASI

Göğüs ağrısı veya sıkışması da sağlıksız akciğerlerin bir göstergesi olabilir. Özellikle efor sırasında akciğerleriniz gücünü ve esnekliğini kaybettiğinden göğsünüzde hafif bir basınç veya gerginlik hissedebilirsiniz.

Bu, akciğerlerinizin eskisi kadar kolay hava soluyamaması nedeniyle göğüs kaslarınızda artan gerginlik veya baskı sonucu ortaya çıkabilir.

Akciğer sağlığının bozulduğunu gösteren 6 işaret! Yaşlandıkça ortaya çıkıyor - 13

Vücudumuzdaki dokular yıllar içinde mutasyonlar biriktirir ve bu akciğer dokusunda da görülür. İnsanlar yaşlandıkça, bağışıklık sistemi akciğer kanserojenlerine sürekli maruz kalmayla mücadele etmede ve vücutta meydana gelen mutasyonları ele almada daha az etkili hale gelir.

Akciğer kanseri, kanserojenlere uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanır ve gelişmesi yıllar alabilir.

Bu faktörler, genç bireylere kıyasla yaşlı popülasyonlarda akciğer kanserinin daha yüksek oranda görülmesine katkıda bulunur. Nefes almada zorluk, balgamda kan, kilo kaybı, boyunda şişlik akciğer kanserinin bazı uyarı işaretleri olabilir.

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