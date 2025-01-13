Akciğerdeki iltihabı 1 bardakta temizliyor! Herkes ona "yaşam iksiri" diyor: Daha iyi nefes almanın sırrı

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ BESİNLER

Antioksidanlar açısından zengin bir diyet, akciğerlerinizi kirlilik ve toksinlerin neden olduğu oksidatif stresten koruyabilir. Amla (Hint bektaşi üzümü), guava ve nar gibi süper besinleri diyetinize ekleyin. Bu meyveler, akciğer dokusunu onaran ve genel solunum sağlığını iyileştiren C vitamini ve diğer antioksidanlarla doludur.