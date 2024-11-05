Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor
Doğada bulunan bazı bitkiler insan sağlığı üzerinde eşsiz faydalar sunar. Bilimsel adı Lepidium sativum olan tere otu; yeşil yapraklı, sağlıklı ve besleyici bir bitki olarak bilinir. Her bölgede yetişebilen tere, düzenli tüketildiğinde vücut için doğal bir ilaç görevi görür. İşte terenin mucize faydaları.
Tere biberimsi, acı ve keskin bir tada sahip. Tere otlarının en çok yaprakları ve kökleri tüketilir. Aynı zamanda bu bitkinin toprak üstünde kalan kısımları da ilaç yapımında kullanılır.