Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor

Düşük tansiyona sahip bireyler,

Mide hastalıklarından (özellikle ülser, gastrit ve reflü) muzdarip olanlar,

Kansızlık problemi yaşayanlar,

Hipertiroidi hastası olanlar,

Hamile olan ya da emziren kadınlar.

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