Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor

Doğada bulunan bazı bitkiler insan sağlığı üzerinde eşsiz faydalar sunar. Bilimsel adı Lepidium sativum olan tere otu; yeşil yapraklı, sağlıklı ve besleyici bir bitki olarak bilinir. Her bölgede yetişebilen tere, düzenli tüketildiğinde vücut için doğal bir ilaç görevi görür. İşte terenin mucize faydaları.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 1

Tere biberimsi, acı ve keskin bir tada sahip. Tere otlarının en çok yaprakları ve kökleri tüketilir. Aynı zamanda bu bitkinin toprak üstünde kalan kısımları da ilaç yapımında kullanılır.

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Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 2

Özellikle bağışıklığı güçlendirme yönüyle öne çıkan tere otu, içeriğindeki fitokimyasallar sayesinde antioksidan, diüretik, antimikrobiyal ve antidiyabetik etkilere de sahiptir.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 3

Tere güçlü vitamin ve mineral kaynaklarından biri. İçerisinde A, C, K ve E vitamini barındırır.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 4

Magnezyum, potasyum, fosfat, demir ve kalsiyum açısından da zengin olan tere, içerisindeki omega-6 ve omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığının korunmasına destek olur.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 5

AKCİĞERİN DOĞAL İLACI

Tere, kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Hasarlı karaciğeri onarır. Tere, vücudu toksinlere karşı korur ve organları temizler.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 6

Akciğerleri sağlığı için en faydalı bitkiler arasında yer alır. Sigara sağlığa zararlıdır ve içilmemesi gerekir. Özellikle sigara içenlerin tere otu tüketmesi tavsiye edilir.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 7

K vitamini açısından zengin olan tere otu, kemik oluşumunu destekler ve kemik sağlığını iyileştirir. Kanserin önlenmesine yardımcı olur. Özellikle lösemi kanserinde etkili olan tere otu, kanserli hücre sayısını azaltarak sağlıklı hücre sayısının artmasına zemin hazırlar.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 8

SİGARA İÇENLER TERE OTUNU NASIL TÜKETMELİ?

Sigara içenler akciğerlerini temizlemek için kaynar suya 15 adet tere sapı ekleyerek tere kürü hazırlayabilir. Hazırlanan tere kürü soğumaya bırakılmalı, aç karna ya da yemeklerden yaklaşık olarak 1 saat sonra tüketilmelidir. İsteğe bağlı olarak tere kürüne yarım limon da sıkılabilir.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 9

TERE TÜKETİRKEN DİKKAT!

Sigara içen bireyler, gribal hastalıklara karşı vücut bağışıklığını artırmak, kan şekerini düzenlemek ve kilo vermek isteyenler tere otunu tüketebilir. Ancak bazı risk gruplarının tere otunu tüketirken dikkatli olması gerekir.

Akciğere dolmuş sigara dumanını temizliyor: Vücuttaki nikotini atan bitki ilaç yapımında da kullanılıyor - 10

  • Düşük tansiyona sahip bireyler,
  • Mide hastalıklarından (özellikle ülser, gastrit ve reflü) muzdarip olanlar,
  • Kansızlık problemi yaşayanlar,
  • Hipertiroidi hastası olanlar,
  • Hamile olan ya da emziren kadınlar.

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