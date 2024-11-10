Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor
Nefes almada zorluk, sık sık soğuk algınlığı, inatçı öksürük ve minimum vücut hareketleri yaparken nefes nefese kalmak, hepsi zayıf akciğer sağlığının işareti olabilir. Balgamı temizlemenin ve solunum sağlığını desteklemenin doğal bir yolunu arıyorsanız, bu akciğer detoksu içeceğe bir şans verebilirsiniz.
Akciğer sağlığını korumak önemlidir. Sürekli öksürüyorsanız ve nefes darlığı çekiyorsanız Akciğer sağlığınız yeteri kadar iyi olmayabilir.