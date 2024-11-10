Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor

BU DOĞAL KARIŞIMI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Bu doğal içecek genellikle güvenlidir, ancak herkes için uygun olmayabilir.

Hamile veya emziren kadınlar

Ülseri veya hassas midesi olan kişiler

Sarımsağın doğal kan inceltici özellikleri olduğundan kan sulandırıcı kullananlar



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Doğal karışımları herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için uzmana danışmadan tüketmeyin.