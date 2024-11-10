Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor

Nefes almada zorluk, sık sık soğuk algınlığı, inatçı öksürük ve minimum vücut hareketleri yaparken nefes nefese kalmak, hepsi zayıf akciğer sağlığının işareti olabilir. Balgamı temizlemenin ve solunum sağlığını desteklemenin doğal bir yolunu arıyorsanız, bu akciğer detoksu içeceğe bir şans verebilirsiniz.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 1

Akciğer sağlığını korumak önemlidir. Sürekli öksürüyorsanız ve nefes darlığı çekiyorsanız Akciğer sağlığınız yeteri kadar iyi olmayabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 2

Sarımsak, zencefil ve karanfil kullanarak hazırlanan bu doğal Akciğer kürü, öksürüğü yatıştırmaya balgamı temizlemeye ve akciğeri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 3

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR

  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1/4 çay kaşığı zencefil tozu
  • Karanfil
  • 1/2 limon
  • 1 çay kaşığı bal
Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 4

NASIL HAZIRLANIR?

1. Sarımsağı aktive edin. Bir diş sarımsağı ezerek ve 10 dakika bekleterek başlayın. Bu, akciğerlerdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olan güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip bir bileşik olan allicin'i aktive eder.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 5

2. Bir bardak ılık suya ezilmiş sarımsak, 1/4 çay kaşığı zencefil tozu ve 3-4 karanfil ekleyin. Bu karışımın 10 dakika demlenmesini bekleyin, faydalı bileşikleri serbest bırakın.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 6

3. Limon ve bal ekleyin. Demlendikten sonra yarım limonun suyunu ve bir çay kaşığı bal ekleyin. Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini sağlar ve bal, antibakteriyel etkiler sunarken boğazı yatıştırır.

4.Bu  doğal kürü sabah aç karnına ve yatmadan önce 7 ila 14 gün boyunca tüketin.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 7

Araştırmalar, her bir bileşenin sağladığı benzersiz faydaları göstererek bu doğal karışımı solunum sağlığı için bir güç merkezi haline getiriyor.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 8

Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Sarımsak, akciğer iltihabını azaltan ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşan antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilere sahip bir bileşik olan allicin içerir.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 9

Zencefilin akciğer iltihabını azalttığı ve daha iyi solunum sağlığına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Karanfiller antioksidanlar açısından zengindir ve mukusu temizlemek ve solunum sistemindeki iltihabı azaltmak için çalışır.

Limon, bağışıklığı artırmaya ve mukusu temizlemeye yardımcı olan ve solunum sistemini sağlıklı tutan C vitamini ile doludur

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 10

Bal, öksürüğü ve tahrişi azaltan boğaz yatıştırıcı ve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve bu da onu bu karışıma mükemmel bir katkı yapar.

Akciğeri 7 günde tertemiz yapıyor: 1 bardağı iltihabı, balgamı kurutuyor - 11

BU DOĞAL KARIŞIMI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Bu doğal içecek genellikle güvenlidir, ancak herkes için uygun olmayabilir.

Hamile veya emziren kadınlar

Ülseri veya hassas midesi olan kişiler

Sarımsağın doğal kan inceltici özellikleri olduğundan kan sulandırıcı kullananlar

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Doğal karışımları herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için uzmana danışmadan tüketmeyin.

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