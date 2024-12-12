Akciğeri sigara dumanından temizliyor: Vücuttan nikotini söküp atan tek besin
Sağlığa ve özellikle de akciğer sağlığına zarar veren en kötü alışkanlıklardan biri sigara içmek. Sigara içmenin sağlığa olan zararları herkes tarafından biliniyor ancak yine de bu kötü alışkanlıktan vazgeçmekte zorlanan pek çok kişi var.
Sağlıklı akciğerlere sahip olmak ve akciğeri temizlemek için tüketmeniz gereken bazı besinoler var. Çevre duyarlılığına sahip olmak ve ekolojik dengeyi bozup hava kirliliğine, iklim değişikliğine yol açan her şeye kendi günlük yaşamımızda yapacağımız değişikliklerle başlayarak karşı koymak akciğer sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak ilk adımlardan biri olabilir.