Akciğeri sigara dumanından temizliyor: Vücuttan nikotini söküp atan tek besin

PANCAR

Pancar tüketiminin KOAH ve pulmoner hipertansiyon hastalarında kondisyon ve akciğer fonksiyonlarının arttığı kanıtlanmıştır. Pancar ayrıca hepsi de akciğer sağlığı için büyük öneme sahip olan magnezyum, potasyum, vitamin C ve karotenoid antioksidanlardan yana da zengindir. Bu nedenle diyet listenize pancar ekleyip akciğer sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabilirsiniz.