Akciğeri temizlemenin 8 doğal yolu: Solunum kaslarını güçlendiriyor

BİTKİ ÇAYLARI İÇİN

Zencefil, meyan kökü ve nane gibi bitki çayları doğal iltihap giderici ve balgam söktürücü özelliklere sahiptir. Hava yollarını sakinleştirir, tahrişi hafifletir ve akciğerlerden mukusun atılmasına yardımcı olarak daha sağlıklı ve daha berrak bir nefes almayı sağlar.