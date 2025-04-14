Akciğeri temizleyen 2 dakikalık test: Biriken toksinleri dışarı atmaya yardımcı

Akciğerlerinizi balonlar gibi düşünün. Ne kadar çok kullanır ve genişletirseniz, havayı tutmada o kadar iyi hale gelirler. Ancak sürekli olarak sığ nefes alıyorsanız (çoğumuzun masa başında otururken veya telefonların üzerine eğilirken yaptığı gibi), akciğerleriniz ihtiyaç duyduğu tam esnemeyi alamaz. Zamanla, bu şunlara yol açabilir: Yorgunluk Beyin sisi Yetersiz oksijenasyon Egzersiz sırasında azalan dayanıklılık Daha yüksek solunum yolu enfeksiyonu riski



Çözüm? Birkaç dakika bilinçli nefes alma ve hareket bunu tersine çevirebilir.





