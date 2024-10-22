Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı

Kış mevsimi denildiğinde akla gelen ilk meyveler arasında yer alan ve faydaları saymakla bitmeyen ayva, tam bir akciğer dostu. Bağışıklığı güçlendiren ve vücuttaki iltihabı temizleyen ayva, çay olarak tüketildiğinde öksürük, balgam gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. İşte kışın bol bol ayva tüketmenin faydaları.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 1

Ayva, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bir meyve. Eylül ayı itibarıyla pazar tezgahında yerini alan ayva özellikle akciğer sağlığını korumak için doğal ilaç görevi görüyor .


Akciğer sağlığını korumak için günlük hayatınızda pek çok kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı akciğerler için ve akciğer sağlığını korumak için sigara içmemeniz gerekiyor. Kirli ve tozlu ortamlarda da bulunmamanız, yaşadığınız alanı sürekli havalandırmanız gerekiyor.

Solunum egzersizleri yapmak da akciğer sağlığını iyileştiriyor. Tüm bunların yanı sıra beslenmeniz ve beslenme düzeninizde akciğer sağlığınız için önemli.

Bağışıklığı güçlendirmek, vücudu hastalıklara karşı korumak için sebze ve meyvelerin gücünden faydalanmanız gerekiyor. Özellikle akciğeri güçlendirmek, öksürük, balgam gibi hastalıklardan kurtulmak için bazı meyveleri beslenme listenize hemen eklemelisiniz.

SAĞLIK HABERLERİ

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 2

Kış mevsimi geldiğinde pazar tezgahında yerini alan ve sıklıkla tüketilen meyvelerden biri ayva.

Güçlü bir şifa deposu olan ayva, akciğerleri temizlemesiyle de biliniyor. Özellikle öksürük, balgam, hırıltı gibi şikayeti olanlar bol bol ayva tüketiliyor

Ayva kadar ayva yaprağı da sağlık açısından oldukça faydalı. Ayva yaprakları düzenli ve doğru tüketildiğinde akciğerin doğal ilacı olabiliyor.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 3

Ayvayı tüketirken çoğunlukla kabuğu soyuluyor ve yaprakları çöpe atılıyor. Ancak ayva kadar ayvanın yaprağı da vücut için şifa kaynağı.

Ayva yaprağı faydaları ile bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu hastalıktan koruyor. Soğuk algınlığı, grip gibi problemlere karşı da çare oluyor.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 4

üzenli tüketildiğinde kansızlık problemini ortadan kaldırıyor. Demir eksikliği yaşıyorsanız ayva yaprağının çayını hazırlayıp içebilirsiniz.

Ayva yaprağı cildi iyileştirecek kadar da etkili. Ayrıca ciltte kolajen akışını da iyileştirerek kırışıkları da önlüyor.

Çay olarak tüketilen ayva yaprağı, yüksek tansiyon problemi için de birebir. Kan şekerini de dengede tutan bu çay, ani acıkmaların da önüne geçiyor.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 5

Sindirim problemlerine karşı bitkisel bir çare olan ayva yaprağı çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesinde de etkili.

Ayva yaprağı çayı doğal ağrı kesici özellik gösteriyor. İlaç kullanmadan ağrıları gidermek için ayva yaprağı çayı içerek kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

Antioksidan özellik gösteren ayva yaprağı vücuda zarar veren maddeleri bünyeden kolayca uzaklaştırır. Ayrıca vücuttaki iltihapları da yok eder.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 6

Hafif ekşi tadıyla severek tüketilen ayvanın yaprağı çöpe atılamayacak kadar faydalı...

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 7

AYVA YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ayva yaprağı çayının faydalarından yararlanmak isteyenler ‘Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?’ ‘Ayva yaprağı çayı nasıl demlenir’ gibi soruları sıklıkla arıyor. Aktarlarda da kolaylıkla bulunan ayva yaprağının çayını hazırlamak için bir demlikle su kaynatılır. İçine bir tutam ayva yaprağı eklenir. 5 dakika kısık ateşte kaynatılır ve demlenmeye bırakılır. Ilık bir şekilde isteğe bağlı olarak üzerine bir tatlı kaşığı bal eklenerek tüketilebilir.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 8

AYVA YAPRAĞI ÇAYI İÇMENİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda tüketilen ayva yaprağı çayı yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle kronik hastalığa sahip olup ilaç kullananlar, hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar, kolesterolü olanlar ve alerjik reaksiyonu bulunan kişiler ayva yaprağı çayını tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilir.

Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı - 9

EV YAPIMI AYVA SUYU TARİFİ

Malzemeler

  • 4 ayva
  • 1, 5 litre su
  • 1 bardak şeker


Ayvaları yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğruyoruz orta ateşteki geniş tencereye ilave ediyoruz

Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar 30 dk kaynatıyoruz.

Şekeri ilave edip daha sonra ılımaya bırakıyoruz ılıyınca parçalayıcı mikserle karıştıra karıştıra ayran yoğunluğuna getiriyoruz.

Süzgeçten geçirip sürahiye boşaltıyoruz ve buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.

UYARI!  Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Ayva yaprağını çay olarak tüketmeden önce ya da ayvayı beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.
DAHA FAZLA GÖSTER