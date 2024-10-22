Akciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor: Doğal ecza deposu pazarda gün yüzüne çıktı

Ayva, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bir meyve. Eylül ayı itibarıyla pazar tezgahında yerini alan ayva özellikle akciğer sağlığını korumak için doğal ilaç görevi görüyor .





Akciğer sağlığını korumak için günlük hayatınızda pek çok kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı akciğerler için ve akciğer sağlığını korumak için sigara içmemeniz gerekiyor. Kirli ve tozlu ortamlarda da bulunmamanız, yaşadığınız alanı sürekli havalandırmanız gerekiyor.



Solunum egzersizleri yapmak da akciğer sağlığını iyileştiriyor. Tüm bunların yanı sıra beslenmeniz ve beslenme düzeninizde akciğer sağlığınız için önemli.



Bağışıklığı güçlendirmek, vücudu hastalıklara karşı korumak için sebze ve meyvelerin gücünden faydalanmanız gerekiyor. Özellikle akciğeri güçlendirmek, öksürük, balgam gibi hastalıklardan kurtulmak için bazı meyveleri beslenme listenize hemen eklemelisiniz.