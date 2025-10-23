Akciğerini temizlemek isteyen ona yöneldi, talep çok: 50 gramı bin 250 liradan satılıyor
Siirtli bal üreticisi, pandemi sonrası akciğer ve hava kanallarında tahribat oluşan hastaların tercih ettiği propolisi bin bir emekle hazırlayarak satışa sunuyor.
Pervari ilçesinde 10 yıldır arıcılık yapan Cemal Tomris, yaylalarda arıların bal haricinde propolisini de bin bir emekle topluyor. Antimikrobiel ve antibakteriel özelliği olan propolis, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiği değerlendirilerek Türkiye'nin her yerinden talep ediliyor. Uzun uğraşlar sonucu elde edilen propolis daha sonra satışa sunuluyor.