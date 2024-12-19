Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi

ARAŞTIRMANIN AYRINTILARI

Araştırma ekibi, farklı markalardan 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini detaylı bir şekilde inceledi. İncelenen 13 florlu elastomer bilekliğin tamamında flor tespit edilirken, florlu elastomer olarak etiketlenmeyen dokuz bilekliğin ikisinde de flor izlerine rastlandı. İlginç bir şekilde, daha pahalı olan bilekliklerde çiçekler açılıyor genellikle daha yüksek olduğu gözlemleniyordu





