Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi

Akıllı saatler ve fitness takip cihazları, modern yaşamın bir parçası haline geldi, ancak bu cihazların bazı gizli tehlikeleri de bulunuyor. Son yapılan düzenlemeler, pahalı bilekliklerde yer alan florlu sentetik kauçuğun, zararlı "sonsuz kimyasallar" (PFAS) yeteneklerini ve bu gruplarla yüksek düzeyde maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 1

Yeni yapılan bir araştırma, florlu sentetik kauçukla üretilen fitness bilekliklerinin, perfloroheksanoik asit (PFHxA) adı verilen bir kimyasal özelliklerini ortaya koydu. PFHxA, sağlık ve insan sağlığına zararlı etkileriyle onaylanmış PFAS ailesine ait bir üründür. Araştırmayı yürüten Scripps Araştırma Enstitüsü'nden Graham Peaslee, "Cildimizle temas sürekli halinde olan ürünlerde bu kadar yüksek büyüme kimyasalları içeren oldukça endişe veren" şeklinde uyarıda bulundu.

SAĞLIK HABERLERİ

Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 2

PFAS, su, ter ve yağ özellikleri ve uzun süre kalıcı olmaları nedeniyle birçok teknik üründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Fitness bilekliklerinde bozulmayı artırma ve kirlenmeyi engelleme amacıyla tercih edilen bu kimyasallar, aynı zamanda cilt yoluyla geçme riskini de artırıyor.

Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 3

ARAŞTIRMANIN AYRINTILARI

Araştırma ekibi, farklı markalardan 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini detaylı bir şekilde inceledi. İncelenen 13 florlu elastomer bilekliğin tamamında flor tespit edilirken, florlu elastomer olarak etiketlenmeyen dokuz bilekliğin ikisinde de flor izlerine rastlandı. İlginç bir şekilde, daha pahalı olan bilekliklerde çiçekler açılıyor genellikle daha yüksek olduğu gözlemleniyordu


Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 4

Kimyasal analizler sonucunda incelenen 22 bileklikten dokuzunda PFHxA (perfloroheksanoik asit) tespit edildi. Bu bilekliklerdeki PFHxA değerinin ortalama 800 milyar birim (ppb) civarında olduğu tespit edilirken, bazı örneklerde bu seviyenin 16.000 ppb'yi aştığı kaydedildi. Araştırma ekibine göre, bu seviyeler kozmetik ürünlerde tespit edilen PFAS, dört bölümden çıkıncaya kadar çıkabiliyor.

Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 5

Bu bulgular, söz konusu kimyasalların aktarımının ciddi sağlık riski oluşturabileceğini gösteriyor. PFHxA ve diğer PFAS bileşenlerinin sıra çevre üzerindeki kalıcı etkilerinin yanı sıra, insanlar üzerinde uzun vadedeki etkileri de incelenebilir. Araştırmacılar, bu kimyasalların cilt yoluyla emilmesinin, özellikle bu cihazların günlük kullanımda sürekli temas halinde olması nedeniyle daha büyük bir tehdit oluştuğunu vurguluyor.

Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 6

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırmacılar, PFHxA’nın insan cildine ne kadar kolay geçiş yaptığının ve vücuda girdikten sonra olası sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini belirtti. Ancak, son çalışmalar bu kimyasalın normal koşullarda cilt yoluyla önemli bir oranda emilebileceğini öne sürüyor.

Araştırmanın baş yazarı Alyssa Wicks, kullanıcıların daha düşük maliyetli ve silikon bazlı bileklikleri tercih etmelerini öneriyor.

Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi - 7

Daha pahalı bir bileklik satın almayı düşünenler için ise ürün açıklamalarını dikkatle okuyarak “florlu elastomer” içermeyen bileklikleri seçmeleri tavsiye ediliyor.

Bu araştırma, günlük yaşamda yaygınlaşan giyilebilir teknolojilerin sağlık üzerindeki olası etkilerini bir kez daha gündeme getiriyor.

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