Akıllı saatlerdeki gizli tehlike: 22 akıllı saat ve fitness bilekliğini inceledi
Akıllı saatler ve fitness takip cihazları, modern yaşamın bir parçası haline geldi, ancak bu cihazların bazı gizli tehlikeleri de bulunuyor. Son yapılan düzenlemeler, pahalı bilekliklerde yer alan florlu sentetik kauçuğun, zararlı "sonsuz kimyasallar" (PFAS) yeteneklerini ve bu gruplarla yüksek düzeyde maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Yeni yapılan bir araştırma, florlu sentetik kauçukla üretilen fitness bilekliklerinin, perfloroheksanoik asit (PFHxA) adı verilen bir kimyasal özelliklerini ortaya koydu. PFHxA, sağlık ve insan sağlığına zararlı etkileriyle onaylanmış PFAS ailesine ait bir üründür. Araştırmayı yürüten Scripps Araştırma Enstitüsü'nden Graham Peaslee, "Cildimizle temas sürekli halinde olan ürünlerde bu kadar yüksek büyüme kimyasalları içeren oldukça endişe veren" şeklinde uyarıda bulundu.