Akşam yemeğini 30 dakika erken yiyince ne olur? Bu 5 etki çok az kişi tarafından biliniyor

Akşam yemeğini normalden daha erken yemek çok küçük bir ayarlama gibi görünebilir, ancak sağlığımızda ve yaşam tarzımızda büyük değişikliklere yol açabilir.

2021 tarihli bir çalışma, akşam yemeğini geç yemenin glikoz metabolizması gibi metabolik işlev bozukluklarına neden olduğunu buldu.