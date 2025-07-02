Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor

Beyin sağlığı ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmak için akşam rutininde yapılan basit değişiklikler büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yatmadan önce ağır yemeklerden kaçınmanın, şekerli içecekleri sınırlamanın ve alkol ile kafein tüketimini kontrol etmenin, kaliteli uyku ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 1

ALZHEİMER VE BEYİN SAĞLIĞI

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığı, beyinde amiloid plak ve nörofibriler düğümlerin birikmesi sonucu gelişen bir demans türü.


SAĞLIK HABERLERİ

Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 2

Hastalık, başlangıçta unutkanlık gibi belirtilerle kendini gösterirken, ilerleyen dönemlerde günlük yaşamı ciddi biçimde zorlaştırıyor. Ne yazık ki henüz kesin bir tedavisi bulunmayan Alzheimer’da önleyici adımlar büyük önem taşıyor.

AKŞAMLARI KAÇINMANIZ GEREKEN 6 ALIŞKANLIK

1. Ağır Yemekler: Yatmadan önce büyük ve ağır yemekler tüketmek sindirimi zorlaştırarak uyku kalitesini düşürebiliyor. Uzmanlar, akşam yemeğinin yatmadan en az 2-3 saat önce tamamlanmasını ve hafif, dengeli beslenilmesini öneriyor.


Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 3

2. Şekerli İçecekler: Tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketimi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Araştırmalar, haftada yedi porsiyon şekerli içecek tüketiminin bunama riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.


Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 4

3. Aşırı Sodyum: Fazla tuz tüketimi, iltihaplanmayı tetikleyerek ve kan dolaşımını olumsuz etkileyerek Alzheimer gelişiminde risk faktörü oluşturuyor. İşlenmiş gıdalar ve hazır ürünlerdeki yüksek sodyum oranlarına dikkat edilmesi gerekiyor.


Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 5

4. Alkol: Yatmadan önce alkol almak, uyku düzenini bozarak beynin dinlenmesini engelliyor. Melatonin üretimini düşüren alkol, gece uyanmalarına ve derin uyku süresinin kısalmasına yol açıyor.


Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 6

5. Kafein: Akşam saatlerinde kafein tüketimi, uyku süresi ve kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, yatmadan en az 8 saat önce kafeinli ürünlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.


Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 7

6. Bitter Çikolata: İçerdiği kafein ve teobromin nedeniyle bitter çikolata da akşam tüketiminde uykuyu olumsuz etkileyebiliyor. Kaliteli uyku için öğleden sonra veya akşam tüketiminden kaçınılmalı.


Akşamları bu besinleri tüketmeyin: Alzheimer riskini artırıyor - 8

KALİTELİ UYKU VE DENGELİ BESLENME

Beyin sağlığını korumak ve Alzheimer riskini azaltmak için akşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Uzmanlar, kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin bilişsel fonksiyonlar için kritik olduğunu vurguluyor.

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