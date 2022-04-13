Alerji ve astım kalp hastalığı riskini artırıyor

İncelenen bütün kişilerde astım veya solunum, gıda veya cilt alerjisi gibi en az bir alerjik bozukluk vardı.

Araştırma, yüksek tansiyon riskine ek olarak, alerjisi olan 39 ile 57 yaş arasındaki kişilerde koroner kalp hastalığı için daha yüksek risk buldu.