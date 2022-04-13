Alerji ve astım kalp hastalığı riskini artırıyor

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 10:37
ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, alerji ya da astımın kalp hastalığı geliştirme riskini artırabileceği açıklandı.
Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Kore Kardiyoloji Derneği'nin Güney Kore'nin Gyeongju kentindeki bahar konferansında sunulacak araştırmaya göre, alerjik bir rahatsızlıktan muzdarip 18 ila 57 yaş arasındaki yetişkinlerin yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, yüksek tansiyon için en yüksek riskin astımlı kişilerde bulunduğunu söyledi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC) yönergelerinde ise, yüksek tansiyon ve kolesterol ile birlikte egzersiz eksikliği, obezite, diyabet, sigara ve ailede kardiyovasküler hastalık geçmişi, kalp hastalığına katkıda bulunan en önemli faktörler olarak sıralanıyor.
Araştırmacılar, önceki çalışmalarda da alerjik bozukluklar ve kalp hastalığı arasında bir ilişki bulduğunu, ancak bağlantının tartışmalı olduğunu söylemişti.
Son araştırmada ise, bilim insanları, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun hükümet tarafından yönetilen bir anketi olan 2012 Ulusal Sağlık Mülakat Anketine katılan 10 binden fazla alerjisi olan kişiye ilişkin verileri kullanarak hipotezlerini test ettiler.
İncelenen bütün kişilerde astım veya solunum, gıda veya cilt alerjisi gibi en az bir alerjik bozukluk vardı.
Araştırma, yüksek tansiyon riskine ek olarak, alerjisi olan 39 ile 57 yaş arasındaki kişilerde koroner kalp hastalığı için daha yüksek risk buldu.
Koroner kalp hastalığı, kalbe kan sağlayan arterlerin duvarlarında plak biriktiğinde ortaya çıkıyor.
Çin'deki Pekin Üniversitesi Shenzhen Hastanesi'nde yapılan araştırmanın baş yazarı Yang Guo yaptığı açıklamada, "Alerjik bozuklukları olan hastalar için, kan basıncının rutin değerlendirmesi ve koroner kalp hastalığı için rutin muayene, klinisyenler tarafından hipertansiyon veya koroner kalp hastalığı olanlara erken tedavi verilmesini sağlamak için yapılmalıdır" dedi.