Alerjisi olanlar dikkat: Polenler Covid-19 riskini artırıyor

Dünyanın çeşitli yerlerinden 11 bilim insanı tarafından gerçekleştirilen ve hakemli bilim dergisi PNAS’ta (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) yayınlanan araştırmaya göre, yüksek polen seviyelerinin Covid-19 enfeksiyonunu tetiklediği açıklandı.