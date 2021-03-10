Alerjisi olanlar dikkat: Polenler Covid-19 riskini artırıyor

Münih Teknik Üniversitesi'nde çevre tıbbı başkanı olan ve çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Dr. Stefanie Gilles, “Ekip olarak polenin rinovirüs ve RSV gibi diğer hava yoluyla bulaşan virüslere karşı bağışıklık tepkisini engellemesi üzerine, polenin Covid-19 üzerindeki etkisini test etmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.