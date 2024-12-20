Alkolün etkisi azaltacak mucize besin: İçeriğindeki yağlar ve proteinler mideyi koruyor

Sonuç daha az toksin, daha rahat bir karaciğer ve daha az sağlık zararıdır. Ama hepsi bu kadar değil! Bu peynir aynı zamanda bir anti-enflamatuar kalkan gibi davranarak SIRT1 ve AMPK adlı hücresel müttefikleri harekete geçirir. Bu küçük moleküler kahramanlar, iltihabı sınırlar ve karaciğerinizin zarar görmesini önler.