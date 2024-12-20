Alkolün etkisi azaltacak mucize besin: İçeriğindeki yağlar ve proteinler mideyi koruyor
Uzmanlar, alkol tüketmeden önce peynir gibi protein ve yağ açısından zengin yiyecekler yemenin, alkolün vücuda etkilerini yavaşlatabileceğini söylüyor. TikTok’ta paylaşım yapan bir NHS doktoru, alkol alımından önce dengeli bir öğün tüketmenin, alkolün kana karışmasını geciktirerek ertesi gün yaşanabilecek olumsuz etkileri hafifletebileceğini belirtti.
Alkol tüketimi, hızla kan dolaşımına karışarak merkezi sinir sistemi üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturur. Bu durum, beynin işleyişini etkileyerek zihinsel ve fiziksel yeteneklerde geçici bozulmalara yol açabilir. Alkol alımının ilk aşamalarında gevşeme hissi oluşsa da, aşırı tüketim baş ağrısı, mide bulantısı, susuzluk, kan şekeri düşüşü ve karaciğer fonksiyonlarının bozulması gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.