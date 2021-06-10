Alman bilim insanı: Covid-19 gelecek kışa kadar mevsimsel salgın haline gelecek

GELECEK AYLARDA ANA KONU ÇOCUKLARIN AŞILANMASI OLACAK

Diğer taraftan Drosten, önümüzdeki aylarda ana tartışma konularının çocukların aşılanması ve aşılananların bağışıklıklarını ne kadar çabuk kaybettiğini ölçmek olacağını belirterek, “Muhtemelen aşıya zaten bu kadar güçlü tepki vermeyen yaşlı insanlar, yarım veya bir yıl sonra açık bir bağışıklık kaybı gösterecek, gençlerin ise bunu yapması pek olası değil” dedi.

Drosten, ayrıca sonbahara kadar, nüfusun bağışıklık durumu daha heterojen olacağından, kaçış varyantlarının daha net bir resmini görmeyi beklendiğini söyledi.

Şu anda tüm gözler Hindistan'da keşfedilen ve Birleşik Krallık'ta hızla yayılan ancak şu anda Almanya'daki yeni vakaların sadece yüzde 2'sini oluşturan Delta varyantında bulunuyor. Drosten, varyantın birkaç hafta içinde Almanya'da daha belirgin hale gelmesini beklediğini, ancak İngiltere'deki kadar baskın olmadığını söyledi.