"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor

"Sağlık için altın iksir" olarak bilinen bal, bilim ve doğal tıpta muazzam faydalarıyla bilinen bir besin. Popüler bir doğal tatlandırıcı olan bal, en önemlisi kilo kaybı olmak üzere bir dizi sağlık avantajıyla ilişkilendiriliyor. Peki, balın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte yanıtı.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 1

BALIN BESİN DEĞERİ VE FAYDALARI

Bir yemek kaşığı bal 64 kalori, 0 gr yağ, 0 mg sodyum, 17 gr karbonhidrat, 17 gr şeker ve 0,1 gr protein içerir.

Ayrıca, genel sağlığı destekleyen flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Balın glisemik indeksi normal şekerden daha düşük olduğundan, kan şekeri seviyeleri daha yavaş yükselir ve bu da iştahı ve istekleri düzenlemeye yardımcı olur.

SAĞLIK HABERLERİ

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 2

ENERJİ VE TOKLUK

Bal, fruktoz ve glikoz, enerji artışı sağlayan ve porsiyon yönetimine yardımcı olabilen doğal şekerlerdir. Yatmadan önce bir kaşık bal yerseniz, vücut uykunun erken saatlerinde daha fazla yağ yakabilir.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 3

KARACİĞER SAĞLIĞI

Karaciğeri glikoz üretmeye zorlayarak, bal yüksek kan şekeri seviyelerini korur ve beyinde yağ yakan hormonların üretimini destekler. Rafine şeker yerine bal kullanarak tatlı isteklerini tetikleyen beyin sinyallerini dengelemek mümkün olabilir.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 4

DİYETİNİZE BAL EKLEMENİN YOLLARI

Kilo verme planınıza bal eklemenin birden fazla yolu vardır:

1. Tarçın ve Bal: Metabolizmayı hızlandırmak ve istekleri azaltmak için ılık suda bir tatlı kaşığı balı bir tutam tarçınla karıştırın.

2. Bal-Limon Suyu: Sindirime yardımcı olmak için ılık suya bir tatlı kaşığı bal ve taze limon suyu ekleyin.

3. Ballı çay: Suçluluk duymadan tüketebileceğiniz bir atıştırmalık için bitki çaylarını tatlandırmak için bal kullanın.

4..Bal-yulaf ezmesi : Pişmiş yulafa dilimlenmiş meyve ve kuruyemiş ekleyin ve üzerine bal gezdirin.

5. Bal-zencefilli yeşil çay: Yeşil çayı demleyin ve rahatlatıcı bir içecek için bal ve taze zencefil dilimleri ekleyin.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 5

BAL NASIL TÜKETİLİR?

Bal, tariflerde şeker yerine kullanılarak, egzersizden önce bir kaşık alınarak veya güne bal ve limon suyuyla başlanarak düzenli öğünlere kolayca dahil edilebilir. Balın kalorisi yüksek olduğundan, ölçülülük önemlidir.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 6

BAL TÜKETMENİN ZARARI VAR MI?

Balın birçok sağlık faydası olmasına rağmen, yüksek kalorili içeriği nedeniyle yalnızca az miktarda tüketilmelidir. Botulizm riski nedeniyle bir yaşından küçük bebekler için tehlikelidir ve bazı yetişkinlerde alerji olabilir.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 7

Balın doğal tatlandırıcı özellikleri ve sağlık avantajları, onu herhangi bir kilo verme programı için iyi bir takviye yapar. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yine de önemlidir. Kilo vermenin mucizevi bir yolu olmadığını unutmayın. Kilo verme hedeflerine ulaşmak için dikkatli beslenme, düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet gereklidir.

UYARI: Bal sağlıklı bir besindir. Ancak herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için yine de bir uzmana danışmadan beslenme listenize eklemeyin.

"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor - 8
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