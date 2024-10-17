"Altın iksir" olarak biliniyor: Uyurken bile yağ yakıyor
"Sağlık için altın iksir" olarak bilinen bal, bilim ve doğal tıpta muazzam faydalarıyla bilinen bir besin. Popüler bir doğal tatlandırıcı olan bal, en önemlisi kilo kaybı olmak üzere bir dizi sağlık avantajıyla ilişkilendiriliyor. Peki, balın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte yanıtı.
BALIN BESİN DEĞERİ VE FAYDALARI
Bir yemek kaşığı bal 64 kalori, 0 gr yağ, 0 mg sodyum, 17 gr karbonhidrat, 17 gr şeker ve 0,1 gr protein içerir.
Ayrıca, genel sağlığı destekleyen flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Balın glisemik indeksi normal şekerden daha düşük olduğundan, kan şekeri seviyeleri daha yavaş yükselir ve bu da iştahı ve istekleri düzenlemeye yardımcı olur.