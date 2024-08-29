Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor
Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilosu 120 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosunun 70 ila 80 liradan, kuru incirin kilosunun ise 450 ile 600 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor. İncir vücuda çok faydalı olan meyvelerden biri. Özellikle sindirim sağlığını düzenlemede büyük bir destekçi olan incir, kan basıncını düzenlemeye de yardımcı oluyor.
Türkiye'nin 12 ay boyunca üretim yapılabilen merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta kayısı, erik, zeytin, incir, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze olmak üzere birçok ürün üretilerek, hem yurt içine hem de yurt dışına satılması sağlanıyor.