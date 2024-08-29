Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilosu 120 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosunun 70 ila 80 liradan, kuru incirin kilosunun ise 450 ile 600 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor. İncir vücuda çok faydalı olan meyvelerden biri. Özellikle sindirim sağlığını düzenlemede büyük bir destekçi olan incir, kan basıncını düzenlemeye de yardımcı oluyor.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 1

Türkiye'nin 12 ay boyunca üretim yapılabilen merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta kayısı, erik, zeytin, incir, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze olmak üzere birçok ürün üretilerek, hem yurt içine hem de yurt dışına satılması sağlanıyor.

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Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 2

Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyaz incirinin hasadı devam ediyor. İlçede 4 bin 500 dekar alanda üretilen incirden bu sene 30 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olan beyaz incir, rengi, aroması, tadı, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosunun 70 ila 80 liradan kurusunun kilosu ise 450 ile 600 lira arası alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürdü.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 3

Üretici Osman Kavalcı, "Bu yıl 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde kalkıp incir topluyoruz. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Sıcağa kalırsak incirin sütü vücudumuzu yakıyor. Toplaması zor ve hasadın bitimine az bir süre kalmasına rağmen fiyatı 70 ile 80 lira olması bizi sevindiriyor. Fiyatlar geçen yıllara oranla çok çok iyi. İncirin kurusunu ise 450 ile 600 liradan satıyoruz. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız" dedi.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 4

Üretici Hacınuhlu Mahalle muhtarı Yakup ceylan ise, “Mut Hacınuhlu Mahallesinde incir üreticiliği yapıyorum. Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklük var. Oda bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 120 lira ile başlayan fiyatlarımız 70 ile 80 lira arasında arz ve talebe göre devam ediyor. Kuru incirimizde kilosu 450-500-600 arası geçmektedir. İncir üretimi hasadının yarısına geldiğimiz hasatta fiyatlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürüyor” dedi.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 5

Üretici İsmail Kaplan ise, “Mut'umuzun incirinin şu an rakibi yok. Şu an inciri Ankara'ya, Konya'ya gönderiyoruz. İncirde bu yıl Mut'ta tahminin 30 bin ton rekolte olur. Oda üreticilerin yüzünü güldürdü fiyatlar iyi” dedi.

İncirin vücuda pek çok faydası bulunuyor.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 6

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Besleyici ve sağlık açısından pek çok faydası olan incir, yüksek miktarda A, B ve K vitaminleri içeriyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir zengini olan incir, aynı zamanda güçlü bir lif kaynağı olduğu için sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor.

İncirin içindeki postasyum, kan basıncını düzenlemeye de yardımcı oluyor. Kalsiyum ve magnezyum içeriği, kemik sağlığını destekleyebilir ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 7

VÜCUDA GENÇLİK AŞILAR

İncir, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar içerir, bu da hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir.

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 8

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Lif açısından zengin olduğu için, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir ve aşırı yemeyi önleyebilir.İncirin düşük glisemik indeksi, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.


Altın yılını yaşıyor! Kilosu 80 lira: Kan şekerini düzenliyor, tatlı krizlerini önlüyor - 9

ÖNEMLİ! Yüksek şeker içeriği nedeniyle, diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapmak isteyenlerin miktarına dikkat etmesi gerekebilir. Genel olarak, dengeli bir diyette ve uygun miktarda tüketildiğinde incir sağlıklı bir seçenek olabilir. Yine de inciri beslenme listenize eklemeden önce bir beslenme uzmanına danışmanız öneriliyor.

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