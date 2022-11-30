Alzheimer hastaları için gerçek bir tedavi sunan ilk ilaç: Lecanemab nedir? Lecanemab'ın yan etkileri nelerdir?

Araştırmacılar, "Erken Alzheimer hastalığı olan kişilerde, lecanemab beyin amiloid* seviyelerini düşürdü ve 18 ayda plaseboya göre klinik biliş ve işlev ölçümlerinde daha az düşüşle ilişkilendirildi. Lecanemab'ın erken Alzheimer hastalığında etkinliğini ve güvenliğini belirlemek için daha uzun denemeler yapılması gerekiyor” denildi.

Amiloid: Amiloid, kemik iliğindeki hücrelerin ürettiği ve bedenin herhangi bir organ veya dokusunda birikebilecek anormal bir proteine denliyor. Beyindeki amiloid birkiminin demansa yol açtığı düşünülüyor.