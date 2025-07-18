Alzheimer hastalığının erken belirtisi: Nasıl önlenebilir?
Dünyada milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer hastalığında gelecek yıllarda büyük bir artış bekleniyor. Uzmanlar, yaşam tarzına bağlı bazı önlemlerle bu nörolojik hastalığın önlenebileceğini ya da başlangıcının geciktirilebileceğini söylüyor.
65 yaş üstü bireylerde en sık görülen demans türü olan Alzheimer, sadece hastaları değil, yakın çevresini de duygusal ve ekonomik olarak derinden etkiliyor. Hafızayı ve düşünme becerilerini aşındıran bu ilerleyici hastalık, kişinin gündelik yaşamını bağımsız sürdürebilmesini zamanla imkânsız hale getiriyor.