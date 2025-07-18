Alzheimer hastalığının erken belirtisi: Nasıl önlenebilir?

HASTALIK BEYİNDE YILLAR ÖNCESİNDEN BAŞLIYOR

Alzheimer belirtileri genellikle 65 yaş sonrası ortaya çıksa da, hastalık beyinde çok daha önce gelişmeye başlıyor. Araştırmalar, Alzheimer’a yol açan biyolojik süreçlerin semptomlardan yıllar önce başladığını ortaya koyuyor. ABD'de 6 milyondan fazla kişinin Alzheimer’la yaşadığı, bu sayının önümüzdeki on yıllarda katlanarak artacağı tahmin ediliyor.



Uzmanlara göre bu artış, hastalığın önlenmesi ve erken teşhisinin önemini daha da artırıyor.



Yaş, Genetik, Travmalar... Risk Faktörleri Neler?



Hastalığın bilinen tek bir nedeni yok. Genetik yatkınlık, yaş ve beyin travmaları gibi faktörlerin yanı sıra kalp-damar hastalıkları, diyabet, sigara kullanımı ve düşük fiziksel aktivite de riski artırıyor.





