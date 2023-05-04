Alzheimer tedavisinde umut veren gelişme: Hastalığı 3’te bir oranında yavaşlatan ilaç geliştirildi

Son olarak, hem “donanemab” hem de “lecanemab”, hastalığın yalnızca en erken aşamalarında, yani beyin çok hasar görmeden önce işe yarıyor. Hastaların ise sadece yüzde 1-2'si, gerçekten Alzheimer veya ilaçların işe yaramayacağı başka bir bunama türü olup olmadığını belirlemek için beyin taraması veya omurilik sıvısı analizi yaptırıyor.