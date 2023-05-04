Alzheimer tedavisinde umut veren gelişme: Hastalığı 3’te bir oranında yavaşlatan ilaç geliştirildi

ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen donanemab, hastalığı yavaşlattığı kanıtlandığında dünya çapında manşetlere çıkan ve Amerikan Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından üretilen lecanemab adlı ilaç ile aynı şekilde çalışıyor.
Her iki ilaç da vücudun virüslere saldırmak için ürettiği antikorları içeriyor. Ancak bu hastalıklar, beyinden beta amiloid adı verilen yapışkan bir amiloidi temizlemek için tasarlandı. Amiloid, beyin hücreleri arasındaki boşluklarda birikerek Alzheimer'ın ayırt edici özelliklerinden biri olan belirgin plaklar oluşturuyor.
Birleşik Krallık Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'ndeki bilişsel bozukluklar kliniğinin klinik lideri Dr Cath Mummery, "Alzheimer hastalığını değiştiren tedaviler bulmak için onlarca yıldır süren savaşı nihayet kazanıyoruz. Artık, Alzheimer hastalığı olan birini palyatif ve destekleyici bakımdan ziyade uzun vadeli hastalık yönetimi ile tedavi etmeyi ve sürdürmeyi gerçekçi bir şekilde umabileceğimiz, hastalık modifikasyonu zamanına giriyoruz." diye konuştu.
Eli Lilly'nin donanemab adlı ilacın klinik deneylerinden ayrıntılar ise şu şekilde:
Eli Lilly grubu nörobilim araştırma ve geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı, Dr. Mark Mintun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Donanemab'ın sağlayabileceği potansiyel klinik faydalar bizi cesaretlendiriyor, ancak zayıflatıcı ve ölümcül hastalıklara yönelik birçok etkili tedavi gibi ciddi ve yaşamı tehdit edici olabilecek ilişkili riskler var." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan Eli Lilly, önümüzdeki birkaç ay içinde ilacının hastanelerde kullanılması için onay alma sürecine başlayacağını duyurdu.
Öte yandan, beyindeki amiloidi hedef alarak Alzheimer’ı yavaşlatan iki ilaca sahip olmak, onlarca yıllık başarısızlıktan sonra bilim insanlarını doğru yolda olduklarına da ikna etti.
Çalışmaları 30 yıl önce amiloidi hedefleme fikrine yol açan İngiltere Demans Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. John Hardy, “Şu anda iki ilaca birden sahip olmamız harika.” yorumunda bulunutrken, Alzheimer's Research UK'den Dr. Susan Kolhaas şunları söyledi:
"Şu anda Alzheimer hastalığı için birinci nesil tedavilerin zirvesindeyiz, bu birçok kişinin sadece on yıl önce imkansız olduğunu düşündüğü bir şeydi."
Son olarak, hem “donanemab” hem de “lecanemab”, hastalığın yalnızca en erken aşamalarında, yani beyin çok hasar görmeden önce işe yarıyor. Hastaların ise sadece yüzde 1-2'si, gerçekten Alzheimer veya ilaçların işe yaramayacağı başka bir bunama türü olup olmadığını belirlemek için beyin taraması veya omurilik sıvısı analizi yaptırıyor.