Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi

Yeni bir araştırma, kan testlerinin Alzheimer hastalığını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde teşhis etmede yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İsveç'te gerçekleştirilen araştırma sonucunda uzmanların koyduğu teşhis yüzde 73 doğruluk payı sunarken kan testinin doğru tanı koymada yüzde 91 daha isabetli olduğu ortaya çıktı.

Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi - 1

KAN TESTİ DEVRİMİ

Bilim insanları, yeni geliştirilen bir kan testinin Alzheimer teşhisinde yüzde 90 doğrulukla tanı koymaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Şubat 2020 ile Ocak 2024 arasında İsveç'te bin 213 hastayı kapsayan bir araştırma yürütüldü.

Araştırma sonucunda "tau" adı verilen bir protein türüne odaklanan kan testlerinin Alzheimer'ı doktorlar tarafından kullanılan tekniklerden çok daha doğru teşhis ettiği bulundu.

SAĞLIK HABERLERİ

Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi - 2

Araştırma kapsamında, unutkanlık şikayetleriyle uzmana başvuran hastalara geleneksel muayeneler kullanılarak ilk tanı konuldu, test için kan verildi ve doğrulayıcı omurilik sıvısı veya beyin taraması gerçekleştirildi.

Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi - 3

DOKTOR TANISINDAN İSABETLİ TEST

Araştırmacıların bulgularına göre, uzmanların koyduğu teşhis yüzde 73 doğruydu; ancak kan testi yüzde 91 oranında doğru tanı konulmasını sağladı.

Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi - 4

Alzheimer Derneği'nin baş bilim görevlisi Maria Carrillo, yalnızca yüzde 90'dan fazla doğruluk oranına sahip olduğu kanıtlanmış kan testlerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi - 5

ALZHEIMER NASIL VE NEDEN OLUŞUR?

Alzheimer hastalığının başlıca nedeni hala tartışılırken, bilim insanları hasarın beyin hücrelerinin çevresinde "amiloid ve tau" proteinlerinin anormal birikmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi - 6

Alzheimer hastalarında amiloid proteinleri vücuttan etkili bir şekilde temizlenemez ve sonunda beyinde plaklar oluşturur.

Tau proteinleri nöronlardan ayrılarak düğümler haline gelir.

Her iki protein de nöron ölümüne yol açabilir ve bu da sinyallerin beyne iletilmesini zorlaştırır.

DAHA FAZLA GÖSTER