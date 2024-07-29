Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi
Yeni bir araştırma, kan testlerinin Alzheimer hastalığını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde teşhis etmede yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İsveç'te gerçekleştirilen araştırma sonucunda uzmanların koyduğu teşhis yüzde 73 doğruluk payı sunarken kan testinin doğru tanı koymada yüzde 91 daha isabetli olduğu ortaya çıktı.
KAN TESTİ DEVRİMİ
Bilim insanları, yeni geliştirilen bir kan testinin Alzheimer teşhisinde yüzde 90 doğrulukla tanı koymaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.
Şubat 2020 ile Ocak 2024 arasında İsveç'te bin 213 hastayı kapsayan bir araştırma yürütüldü.
Araştırma sonucunda "tau" adı verilen bir protein türüne odaklanan kan testlerinin Alzheimer'ı doktorlar tarafından kullanılan tekniklerden çok daha doğru teşhis ettiği bulundu.