Alzheimer teşhisinde devrim! Yüzde 90 doğru tanı koyan kan testi

KAN TESTİ DEVRİMİ

Bilim insanları, yeni geliştirilen bir kan testinin Alzheimer teşhisinde yüzde 90 doğrulukla tanı koymaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Şubat 2020 ile Ocak 2024 arasında İsveç'te bin 213 hastayı kapsayan bir araştırma yürütüldü.

Araştırma sonucunda "tau" adı verilen bir protein türüne odaklanan kan testlerinin Alzheimer'ı doktorlar tarafından kullanılan tekniklerden çok daha doğru teşhis ettiği bulundu.