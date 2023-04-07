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Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor

Yapılan bir araştırma, Amazon ormanlarının kirli havayı engelleyerek 15 milyon hastalık vakasının önüne geçtiğini ortaya koydu. Bu sayede sağlık maliyetlerinden elde edilen tasarruf ise 2 milyar dolar, yani 38,5 milyar Türk Lirası...

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 1

Yeni bir araştırmaya göre, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki doğal koruma alanlarında kirli hava absorbe edilerek her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakası önleniyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 2

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan, on yıl süren çalışma, orman yangınlarının yol açtığı kirleticilerin (partikül maddeler) insan sağlığına olumsuz etkilerini önlemede Amazon yağmur ormanlarının katkısına odaklandı.

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 3

Araştırma, Amazon yağmur ormanlarının kirli havayı absorbe ederek her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önleyebildiğini gösterdi.

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 4

Amazon ormanları sayesinde solunum ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin sağlık maliyetlerinden de yılda yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf edildiği öngörüldü.

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 5

Araştırmaya göre, Amazon yerlileri, başkaları tarafından çıkarılan yangınlara karşı kendi topraklarını koruyarak binlerce potansiyel ölümcül hastalık vakasının önlenmesine de yardımcı oluyor.

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 6

ABD merkezli araştırma grubu EcoHealth Alliance’ın başyazarı Paula Prist, “Dünya çapında ormanların yangınlardan kaynaklanan kirleticileri yaprakları yoluyla emdiği biliniyor ancak tropikal ormanların bunu yapma kapasitesi konusunda ilk defa fikir edindik.” ifadelerini kullandı.

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 7

Sonuçlar, Amazon yağmur ormanlarının her yıl 26 bin metrik ton parçacığı absorbe edebileceğini ve korunan bölgelerin bu emilimin yüzde 27’sinden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Amazon ormanları 15 milyon hastalık vakasını engelliyor - 8

Araştırmaya göre, Amazon yerlileri, başkaları tarafından çıkarılan yangınlara karşı kendi topraklarını koruyarak binlerce potansiyel ölümcül hastalık vakasının önlenmesine de yardımcı oluyor.

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