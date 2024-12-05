Amerikalı nörolog "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş
Alzheimer hastalığı beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbı bir durumdur. Başlangıçta sadece basit unutkanlıklarla kendini belli eden bu hastalığı gizli belirtisini sadece 2 dakikalık testle öğrenebilirsiniz.
Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.