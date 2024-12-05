Amerikalı nörolog "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş

ÇİZİM YAPMAKTA ZORLANMA BUNAMA BELİRTİSİ OLABİLİR

Dr. Bing üçüncü testte ise saat çizme deneyi gerçekleştirdi. Bazı kliniklerde testi için kullanılan bu uygulamanın testte ise hastalara 1’den 12’ye kadar sayıları çizmeleri ve toplamaları isteniyor. Dr. Bing testin ise kişilerin hatırlama becerilerini test ettiğini belirterek, 'Hastalardan sadece belirli bir zamanı gösteren bir saat çizmelerini istiyorum. Eğer birisi Alzheimer hastalığı gibi mekansal organizasyon, dikkat ve planlama konusunda zorluk çekiyorsa, bu görev çok zor olabilir.' İfade ediyor.



Eğer hasta saate eğik daire ve rakamları yanlış yerleştirdiğinde ise hastalığın erken teşhis edilmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor.



Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)’ye göre ise hasta saati doğru çizdiğinde bunama olasılığının düşük olduğunu belirtti.