Amerikan Kalp Derneği "9 süper besini" açıkladı: Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor

3- NAR

Narlar , C vitamini ve K vitamini açısından zengin mevsim meyveleridir . Genel olarak, orta boy bir narda yaklaşık 16 miligram C vitamini bulunur ve bu da önerilen günlük alımınızın yaklaşık %18'ini karşılar.



C vitamini (askorbik asit), ateroskleroza katkıda bulunabilen atardamar hasarına karşı koruma sağladığı için önemlidir("damar sertliği") ve hipertansiyon (yüksek tansiyon).