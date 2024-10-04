Amerikan Kalp Derneği "9 süper besini" açıkladı: Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor
Amerikan Kalp Derneği, kalp sağlığına iyi gelen bir diyete harika bir katkı sağlayan sonbahar meyve ve sebzelerinin bir listesini paylaştı. Bu mevsim meyve ve sebzeleri, kolesterolü düşürmekten atardamarlarda plak oluşumunu azaltmaya kadar kardiyovasküler sistemi farklı şekillerde koruyabilen lif, antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu.
Genel bir kural olarak, Kalp Sağlığı Derneği sağlıklı bir beslenme planının parçası olarak günde 2-1/2 su bardağı sebze ve 2 su bardağı meyve öneriyor. Bu, hemen hemen her türlü meyve veya sebzeyi içerebilse de, sonbahar için bu 9seçenek kalbiniz için ek faydalar sunuyor