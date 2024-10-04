Amerikan Kalp Derneği "9 süper besini" açıkladı: Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor

9- TATLI PATATESLER

Tatlı patatesler , balkabakları gibi, lif, potasyum ve beta-karoten açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca lif açısından da zengindir ve bir pişmiş fincanla önerilen günlük alımınızın neredeyse dörtte birine katkıda bulunur.



Lifin çoğu meyvenin etinden ziyade kabuğundan gelir, bu nedenle tatlı patatesleri fırında pişirmek ve bütün olarak yemek, maksimum faydayı elde etmenin en iyi yoludur.



Faydaları, kızılcık gibi proantosiyanidin açısından zengin olan mor tatlı patateslerle daha da büyük olabilir. Japonya'da 2016 yılında yapılan bir araştırma, mor tatlı patates içeceğinin günlük tüketiminin, çalışma katılımcılarında sadece dört hafta sonra sistolik kan basıncını düşürdüğünü bildirdi.



Yapılan çalışmalar, tatlı patateslerin, tatlı patates içermeyen benzer bir diyete kıyasla yüksek yağlı bir diyetten kaynaklanan obezite riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bile öne sürüyor.