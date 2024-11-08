Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Her gün ekmek yediğinizde vücudunuzda ne olur?
Her sofrada bulunan ve temel besin maddelerinden biri olan ekmek, yüksek karbonhidrat içeren besinler arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşamı önemseyen pek çok kişi ekmek tüketmeyi bırakıyor. Peki, en tartışmalı gıdalardan biri olan ekmeği her gün yediğinizde vücudunuzda ne oluyor?
Türkiye'de ekmek en sık tüketilen besinlerden biri. Her sofrada ve öğünde bulunan ekmeğin zararlarıyla ilgili de pek çok tartışma hala sürüyor. Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan temel gıda olarak biliniyor.