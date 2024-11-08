Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Her gün ekmek yediğinizde vücudunuzda ne olur?

Beyaz ekmek yüksek glisemik indekse (gıdaların kan şekeri seviyelerini ne kadar yükselttiğinin bir ölçüsü) sahiptir ve bu da kan şekerinin yükselmesine ve düşmesine neden olur. Beyaz ekmek işlendiğinde, birçok besin maddesi ortadan kalkar.

Diğer ekmek türleri kompleks karbonhidratlar ve lif içerir. Tam tahıllı ekmeğin vücut tarafından sindirilmesi daha uzun sürer ve beyaz ekmekle aynı kan şekeri yükselmelerine neden olmaz.