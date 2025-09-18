Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Kalbi güçlendiren besin listesi
Amerikan Kalp Derneği , kalp hastalıkları ve felç riskini azaltmak için omega-3, lif ve yağsız proteinler açısından zengin beslenme planlarını öneriyor. Uzmanlara göre, tabağa konan yiyecekler kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Kalp hastalıkları, dünyada her yıl en fazla ölüme yol açan sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Amerikan Kalp Derneği yayımladığı son kılavuzlar, kalp dostu bir beslenme düzeni için pratik ve kanıta dayalı öneriler sunuyor. Kılavuzlarda özellikle doymuş ve trans yağların sınırlandırılması, sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi ve daha fazla bitki bazlı besine yönelinmesi gerektiği vurgulanıyor.