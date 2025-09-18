Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Kalbi güçlendiren besin listesi

Amerikan Kalp Derneği , kalp hastalıkları ve felç riskini azaltmak için omega-3, lif ve yağsız proteinler açısından zengin beslenme planlarını öneriyor. Uzmanlara göre, tabağa konan yiyecekler kalp sağlığı üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Kalp hastalıkları, dünyada her yıl en fazla ölüme yol açan sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Amerikan Kalp Derneği yayımladığı son kılavuzlar, kalp dostu bir beslenme düzeni için pratik ve kanıta dayalı öneriler sunuyor. Kılavuzlarda özellikle doymuş ve trans yağların sınırlandırılması, sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi ve daha fazla bitki bazlı besine yönelinmesi gerektiği vurgulanıyor.

DOYMUŞ YAĞLARI AZALTMANIN YOLLARI

Amerikan Kalp Derneği, kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin kısıtlanmasını; balık, kümes hayvanları ve bitki bazlı proteinlere ağırlık verilmesini tavsiye ediyor. Et seçerken yağsız kısımların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı pişirme yöntemleri olarak ızgara veya fırında pişirmeyi öneriyor. İşlenmiş etlerden uzak durulması da kılavuzlarda öne çıkan noktalar arasında.

KALP DOSTU: OMEGA-3 

Somon ve alabalık gibi yağlı balıklar, iltihabı azaltarak kalp yetmezliği, felç ve koroner kalp hastalığı riskini düşüren omega-3 yağ asitleri açısından zengin. Amerikan Kalp Derneği , haftada en az 225 gram balık tüketilmesini öneriyor. Vejetaryenler için ise keten tohumu, chia tohumu ve yapraklı yeşillikler önemli omega-3 kaynakları arasında gösteriliyor.

BİTKİ BAZLI BESLENME VE LİFİN ÖNEMİ

Haftalık menülere bitki bazlı yemeklerin eklenmesi, hem kalp sağlığına hem de sindirime katkı sağlıyor. Uzmanlar, mercimek, fasulye ve mantar gibi baklagillerin et yerine kullanılabileceğini belirtiyor.

Ayrıca tam tahıllar ve lif açısından zengin sebzeler, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek kalp damarlarını koruyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, beyaz pirinç yerine esmer pirinç veya kinoa tüketilmesi öneriliyor.

SAĞLIKLI YAĞLAR

Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı, kanola veya ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağların kullanılması tavsiye ediliyor. Sebzelerin az yağda sote edilmesi veya buharda pişirilmesi, fazla tuz ve yağ kullanımının önüne geçiyor.

Kalp ve damar hastalıkları yalnızca Batı ülkelerinde değil, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde de önde gelen ölüm nedeni. Uzmanlar, geleneksel mutfak alışkanlıklarının modern beslenme bilimiyle uyumlu hale getirilmesinin kalp sağlığını korumada büyük önem taşıdığını vurguluyor.

