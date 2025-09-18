Amerikan Kalp Derneği açıkladı: Kalbi güçlendiren besin listesi

BİTKİ BAZLI BESLENME VE LİFİN ÖNEMİ

Haftalık menülere bitki bazlı yemeklerin eklenmesi, hem kalp sağlığına hem de sindirime katkı sağlıyor. Uzmanlar, mercimek, fasulye ve mantar gibi baklagillerin et yerine kullanılabileceğini belirtiyor.

Ayrıca tam tahıllar ve lif açısından zengin sebzeler, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek kalp damarlarını koruyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, beyaz pirinç yerine esmer pirinç veya kinoa tüketilmesi öneriliyor.



