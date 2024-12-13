Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli

Yüksek kolesterol, kalp hastalıkları ve felç gibi durumlara da neden olabilir. Bu nedenle kolesterol seviyesini dengede tutmak önemlidir. Yüksek kolesterolü düşürmenin ilk adımlarından biri sağlıklı beslenme. Uzman bir doktor tarafından geliştirilen 20 yıllın beslenme planı Portfolio diyeti, yüksek kolesterolü düşürmenize yardımcı olabilir.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 1

Yüksek kolesterol seviyesi kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Çok az veya hiç lif içermeyen işlenmiş ve yüksek kalorili yiyecekler yemek bu riski kat kat artırabilir.

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Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 2

Bu nedenle doktorlar insanlara diyetlerine bol miktarda meyve, sebze, kuruyemiş ve tohum eklemelerini tavsiye ediyor çünkü bu yiyecekler kalp sağlığını artırabilecek vitaminler, mineraller, lif ve çeşitli antioksidanlar açısından zengindir.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 3

Portfolio diyeti, kötü kolesterole saldıran yiyeceklerden oluşan bir portföyü dahil ederek kolesterol seviyenizi düşürmek için özel olarak tasarlanmıştır; ister soya proteini, bitki sterolleri, kuruyemişler veya çözünebilir lif olsun. 20 yıllık diyet Dr. David J.A. tarafından oluşturuldu. Diyabetli kişilerin kan şekeri seviyelerini yönetmek için doğru yiyecekleri seçmelerine yardımcı olan glisemik indeks (GI) kavramını da geliştiren İngiliz bir doktor olan Jenkins

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 4

Amerikan Kalp Derneği, bu diyeti uygulamanın koroner kalp hastalığı ve felç riskini %14 oranında düşürebileceğini söylüyor.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 5

Diyet doğal olarak doymuş yağlar ve diyet kolesterolü açısından düşüktür ve özellikle kırmızı ve işlenmiş et, yüksek yağlı süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı yiyecekleri içermez. Bu, Akdeniz ve DASH beslenme planları gibi diğer kalp dostu diyetlere benzer, ancak bu sağlıklı diyetlerin vegan versiyonudur. Ayrıca günlük lif hedefinize ulaşmanıza da yardımcı olabilir.

Diyet dört ana bileşene dayanmaktadır: soya proteini (35 gram), bitki sterolleri (2 gram), kuruyemişler (bir avuç) ve çözünür lif (18 gram).

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 6

Çözünür lif, bitki sterolleri ve soya proteini açısından zengin yiyeceklerin yanı sıra birkaç porsiyon meyve, sebze, kuruyemiş, tohum ve tam tahıl da yiyin.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 7

Avokado, armut, elma, portakal, muz, kivi, şeftali gibi meyveler ve bamya, patlıcan, brokoli ve şeftali gibi sebzeler yiyin. Ayrıca tam tahıllar, tereyağ gibi sağlıklı yağlar ve bitki sterolleriyle zenginleştirilmiş bitkisel yağlar, siyah fasulye, mercimek, keten tohumu, chia tohumu ve ayçiçeği çekirdeği ekleyin.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 8

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

İşlenmiş gıdalar kesinlikle yasakken, beyaz pirinç ve beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar da ortadan kaldırılır. Şeker ve tatlandırılmış içeceklerden de kaçınılır.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 9

Nutrients'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, günde 1,5-3 gram bitki sterolü tüketmek kötü 'LDL' kolesterol seviyelerini %12'ye kadar düşürebilir.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 10

Soya proteini de kolesterol düşürücü özelliklere sahip olduğu için kalp sağlığı için faydalı kabul edilir. Benzer şekilde daha fazla kuruyemiş ve tohum yemek iyi 'HDL' kolesterolü artırabilir ve kötü kolesterolü ortadan kaldırabilir.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 11

Diyetin herhangi bir büyük kısıtlaması ve yapılandırılmış uygulaması olmadığı için kendi sınırlamaları olabilir. Kolesterol seviyeleri dışında sağlığın diğer yönlerini yönetmede faydalı olmayabilir.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 12

Ayrıca, fındık alerjisi veya soya alerjisi olan kişiler için faydalı olmayabilir.

Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli - 13

Ancak, genel olarak, diyetin kolesterol seviyelerini düşürmek ve kalp sağlığını artırmak için çok etkili olduğu düşünülmektedir.

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