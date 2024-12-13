Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli

Diyet doğal olarak doymuş yağlar ve diyet kolesterolü açısından düşüktür ve özellikle kırmızı ve işlenmiş et, yüksek yağlı süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı yiyecekleri içermez. Bu, Akdeniz ve DASH beslenme planları gibi diğer kalp dostu diyetlere benzer, ancak bu sağlıklı diyetlerin vegan versiyonudur. Ayrıca günlük lif hedefinize ulaşmanıza da yardımcı olabilir.



Diyet dört ana bileşene dayanmaktadır: soya proteini (35 gram), bitki sterolleri (2 gram), kuruyemişler (bir avuç) ve çözünür lif (18 gram).



