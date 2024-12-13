Amerikan Kalp Derneği öneriyor: Yüksek kolesterolü düşürmenin yolu onda gizli
Yüksek kolesterol, kalp hastalıkları ve felç gibi durumlara da neden olabilir. Bu nedenle kolesterol seviyesini dengede tutmak önemlidir. Yüksek kolesterolü düşürmenin ilk adımlarından biri sağlıklı beslenme. Uzman bir doktor tarafından geliştirilen 20 yıllın beslenme planı Portfolio diyeti, yüksek kolesterolü düşürmenize yardımcı olabilir.
Yüksek kolesterol seviyesi kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Çok az veya hiç lif içermeyen işlenmiş ve yüksek kalorili yiyecekler yemek bu riski kat kat artırabilir.