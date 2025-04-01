Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri

Kolon kanseri, dünya genelinde üçüncü en yaygın kanser ve kanserle ilişkili ölümlerin ikinci önde gelen nedeni olması nedeniyle büyük bir endişe kaynağıdır. Erken teşhis çok önemlidir ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, rektal kanama ve karın ağrısı gibi semptomları tanımak hayat kurtarabilir. Düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri riski önemli ölçüde azaltabilir.

Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri - 1

Kolon kanseri, dünyada üçüncü en yaygın kanser ve kanserle ilişkili ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Erken teşhis, hastaların tedavi sonuçlarını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir, ancak hastalığın ince semptomları genellikle göz ardı edilir veya daha az ciddi durumlarla karıştırılır. Kolon kanserinin erken uyarı işaretlerini tanımak hayat kurtarıcı bir adım olabilir.


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Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri - 2

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kolon kanseri, kolorektal kanser olarak da bilinir, sindirim sisteminin parçaları olan kolonda (kalın bağırsak) veya rektumda başlar. Genellikle polip adı verilen küçük, iyi huylu hücre kümeleri olarak başlar ve zamanla kansere dönüşebilir. Ancak tüm polipler kötü huylu hale gelmez, ancak olanlar genellikle sessizce büyür ve hastalık ilerleyene kadar çok az belirti gösterir.

Kolon kanseri riskini artıran faktörlerden bazıları yaş, ailede kolorektal kanser öyküsü, kişisel öykü, alkol tüketimi, sigara kullanımı, yaşam tarzı ve obezitedir.


Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri - 3

KOLON KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken belirtiler aldatıcı bir şekilde hafif olabilir ve sıklıkla başka hastalıklarla karıştırılabilir. CDC'ye göre erkekler, kadınlardan daha fazla kolorektal kansere yakalanma ve bu kanserden ölme riskine sahiptir.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, bazı semptomlar şunlardır:

  • İshal, kabızlık veya dışkının daralması gibi bağırsak alışkanlıklarında birkaç günden uzun süren bir değişiklik
  • Bir dışkılamayla rahatlamayan bir bağırsak hareketine ihtiyaç duyma hissi
  • Parlak kırmızı kanla rektal kanama
  • Dışkıda kan, koyu kahverengi veya siyah görünebilir
  • Kramp veya karın (göbek) ağrısı
  • Zayıflık ve yorgunluk
  • Uğraşmadan kilo verme
Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri - 4

KOLON KANSERİ RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Düzenli tarama erken teşhiste yardımcı olabilir. CDC, kolorektal kanser taramasıyla kanser öncesi poliplerin tespit edilebileceğini ve böylece kansere dönüşmeden önce çıkarılabileceğini belirtiyor. Bu şekilde kolorektal kanser önlenir. Tarama ayrıca tedavi en iyi şekilde işe yaradığında kolorektal kanseri erken tespit edebilir.

Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri - 5

  • Sağlık kurumu ayrıca bazı çalışmalara göre insanların kolon kanseri geliştirme riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Basit yaşam tarzı değişiklikleri riski azaltabilir.
  • Fiziksel aktiviteyi artırmak. Sağlıklı bir kiloyu korumak.
  • Hayvansal yağlar açısından düşük ve meyve, sebze ve tam tahıllar açısından yüksek bir diyet uygulamak.
  • Alkol tüketimini sınırlamak.
Amerikan Kanser Derneği açıkladı: Kolon kanserinin erken uyarı işaretleri - 6


Kolon kanseri teşhisi konulursa, tedavi boyutuna ve yayılımına bağlıdır. Tedavi cerrahi, radyasyon, kemoterapi, hedefli tedavi veya immünoterapi içerebilir.

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