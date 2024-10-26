Anavatanı Güney Amerika olan doğal gençlik iksiri: Yaşlanmaya meydan okuyor
Son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı meyvelerin yaşlanma sürecine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bu meyveler arasında yer alan, Güney Amerika'da yetişen feijoa meyvesi, hem lezzeti hem de sağlık faydaları ile dikkat çekiyor. Genel olarak feijoa, sağlıklı bir diyetin parçası olarak, gençlik iksiri etkisiyle yaşlanma sürecini yavaşlatmada önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, beslenmenize feijoa eklemek, hem tatlı bir lezzet sunar hem de sağlık açısından fayda sağlar. Peki, feijoa meyvesinin diğer faydaları neler?
Amerikalıların gözdesi olan Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.) bitkisi gerek vejetatif kısımlarının, gerekse meyve ve tohumlarının içerdiği mineral maddeler sayesinde insan beslenmesi açısından; biyokimyasal içerikleri sayesinde de insan sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.