Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir!

BOYUN ÇITLATMA SONRASI FELÇ BELİRTİLERİ

Felç durumu gelişirse, kişi şu belirtileri yaşayabilir:



1-Özellikle vücudun bir tarafında ani uyuşma veya güçsüzlük,

2-Konuşmada veya konuşulanı anlamada zorluk,

3-Baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon sorunları,

4-Şiddetli baş ağrısı veya boyun ağrısı,

5-Görme sorunları.

Dr. Prasad, boynun çıtlatılması sonucu felç riskinin düşük olduğunu ancak aşırı veya kuvvetli boyun manipülasyonundan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sık sık boynunu çıtlatma ihtiyacı hisseden kişilerin, altta yatan kas gerginliği veya hizalama bozukluğu gibi sorunların olabileceğini ve bir sağlık uzmanına danışmalarının faydalı olabileceğini belirtti.