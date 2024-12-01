Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir!

Hızlı yaşam temposu, uzun çalışma saatleri ve hareketsiz yaşam tarzı sıklıkla boyun ve sırt tutulmalarına yol açıyor. Bu tutulmalar, rahatsızlık ve kas ağrısına neden olabilir ve birçok kişi, boynunu çıtlatmak suretiyle rahatlamayı tercih eder. Ancak, bu hızlı çözüm gibi görünen hareketin gizli riskleri vardır. Boynu çıtlatmak, anlık rahatlama sağlasa da, uygulanan kuvvetin boyundaki kan damarlarına zarar vererek hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabileceğini biliyor musunuz?

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 1

Boyun çıtlatmak, birçok kişi için rahatlama sağlayan basit bir hareket gibi görünebilir. Ancak, bu alışkanlık gizli bir tehlike barındırıyor. Uzmanlar  boyun çıtlatma sırasında uygulanan kuvvetin felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

SAĞLIK HABERLERİ

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 2

 Hindistan'daki BLK-Max Süper Uzmanlık Hastanesi Nöroloji Baş Direktörü ve Bölüm Başkanı Dr. Atul Prasad "Boynunuzu çıtlatmak bazen rahatlatıcı hissettirebilir, ancak bu hareketin riskleri de vardır. Nadir durumlarda, boynu kuvvetlice çıtlatmak, boyundaki kan damarı duvarlarının yırtıldığı arteriyel diseksiyon adı verilen bir duruma yol açabilir" dedi.

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 3

Bu riskin, aşırı kuvvet uygulanması veya yanlış hareket edilmesi sonucu, beyne kan taşıyan boyundaki omur atardamarlarının zarar görmesinden kaynaklandığını belirten Dr. Prasad, "Boynu çıtlatmak, beyne kan sağlayan arterlerde yırtılmalara yol açabilir ve bu durum, felce neden olabilecek bir pıhtının oluşmasına zemin hazırlayabilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 4

İNME MEKANİZMASI

Boyun çıtlatma sonucu gelişen felç, genellikle vertebral arter diseksiyonu (VAD) ile ilişkilidir. Vertebral arterler omurga ve boyun boyunca uzanır ve ani, kuvvetli boyun hareketleri, bu arterlerin iç astarını yırtabilir. Bu yırtık, beyne kan akışını engelleyen bir kan pıhtısına yol açabilir ve bu da iskemik felce neden olabilir.

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 5

BOYUN ÇITLATMA SONRASI FELÇ BELİRTİLERİ

Felç durumu gelişirse, kişi şu belirtileri yaşayabilir:

1-Özellikle vücudun bir tarafında ani uyuşma veya güçsüzlük,
2-Konuşmada veya konuşulanı anlamada zorluk,
3-Baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon sorunları,
4-Şiddetli baş ağrısı veya boyun ağrısı,
5-Görme sorunları.

Dr. Prasad, boynun çıtlatılması sonucu felç riskinin düşük olduğunu ancak aşırı veya kuvvetli boyun manipülasyonundan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sık sık boynunu çıtlatma ihtiyacı hisseden kişilerin, altta yatan kas gerginliği veya hizalama bozukluğu gibi sorunların olabileceğini ve bir sağlık uzmanına danışmalarının faydalı olabileceğini belirtti.

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 6

AZALTMA YÖNTEMLERİ

Dr. Prasad, boyun gerginliğini yönetmek ve boynu çıtlatma ihtiyacını azaltmak için bazı güvenli alternatifler önerdi:

1-Esneme Egzersizleri: Boyundaki gerginliği azaltmaya ve hareket kabiliyetini artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, başı öne, arkaya ve yanlara eğerek esneme yapılabilir.

2- Isı ve Soğuk Terapisi: Isı terapisi, kasların gevşemesine yardımcı olurken, soğuk terapi iltihaplanmayı azaltabilir.

3-Masaj: Boyundaki kas gerginliğini hafifletmek için nazik masaj yapılabilir.

4-Duruş İyileştirme: Kötü duruş, boynu zorlar. Ergonomik ayarlamalar yaparak boyun hizalamasını iyileştirmek önemlidir.

Anlık rahatlamanın ardındaki gizli tehlike! Uzmanı uyardı bu hareket felç bırakabilir! - 7

5-Güçlendirme Egzersizleri: Boyun kaslarını güçlendiren egzersizler, gerginliği önlemeye yardımcı olabilir.

6-Su İçme ve Diyet: Magnezyum ve kalsiyum açısından zengin bir diyet, kas sağlığını destekleyebilir.

7-Farkındalık ve Rahatlama Teknikleri: Stresi azaltmak, boyun gerginliğini hafifletmeye yardımcı olabilir.

8-Fizyoterapi ve Kiropraktik Ayarlamalar: Boyun hareketliliğini artırmak için bir fizyoterapist ile çalışabilir veya bir kiropraktöre danışarak, boyun hizalamasını düzeltmek için nazik ayarlamalar yapılabilir.

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