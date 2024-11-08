Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir
Büyüme çağındaki çocuklar için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Enerji seviyelerini artırmak ve organların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak için çocukların tükettiği her şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle çocukların sağlığını korumak için tüketmesi gereken ve uzak durması gereken bazı içecekler bulunuyor.
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN EN İYİ İÇECEKLER
Su ve süt, çocuklar için en sağlıklı iki içecek. Süt, çocukların kemik gelişimi ve büyümesine yardımcı olan kalsiyum, protein ve D vitamini açısından iyi bir kaynaktır.