Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir

Büyüme çağındaki çocuklar için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Enerji seviyelerini artırmak ve organların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak için çocukların tükettiği her şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle çocukların sağlığını korumak için tüketmesi gereken ve uzak durması gereken bazı içecekler bulunuyor.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 1

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN EN İYİ İÇECEKLER

Su ve süt, çocuklar için en sağlıklı iki içecek. Süt, çocukların kemik gelişimi ve büyümesine yardımcı olan kalsiyum, protein ve D vitamini açısından iyi bir kaynaktır.

SAĞLIK HABERLERİ

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 2

Badem sütü ve yulaf sütü gibi süt ikameleri de çocuk laktoz intoleransı varsa iyi alternatiflerdi. Çocuğunuz laktoz intoleransı veya süt ürünlerine alerjisi varsa, bir bir çocuk doktoruna danışabilirsiniz.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 3

TAZE MEYVE SUYU

Eklenmiş şeker içermeyen %100 meyve suyu çocuklar için sağlıklı bir seçenektir. Ancak yine de yüksek doğal şeker içeriğine sahiptir ve çok küçük miktarlarda tüketilmesi gerekir. Meyve suları ayrıca vitamin ve antioksidan açısından zengindir ve bu da onları besleyici yapar.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 4

BİTKİ ÇAYI

Papatya ve nane gibi bitki çayları, herhangi bir ek tatlandırıcı olmadan sıcak servis edilirse çocukların sağlığı için iyidir.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 5

ÇOCUKLARIN ASLA TÜKETMEMESİ GEREKEN İÇECEKLER

Çocuklar için en kötü içecekler arasında yüksek şeker içeriğine sahip meyve suları ve diş çürümesine, obeziteye ve diyabetle sonuçlanan kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olan kafein içerenler bulunur.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 6

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER

Sık tüketildiğinde çocuklar için zararlı olan yüksek şeker içeriğine sahiptirler. Birçok sağlık sorununa yol açtığı için çocuklar için uygun değildir.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 7

ENERJİ İÇECEKLERİ

Kafein içerirler ve bazı içecekler ayrıca vücuda zararlı uyarıcılar içerir. Ayrıca çocukların uyku döngüsünü bozabilir çünkü enerji patlamasını tetikler.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 8

AROMALI SÜTLER

Çocuklar için sağlıklı bir seçenek değildir çünkü yüksek miktarda ilave şeker ve obeziteye neden olan tatlar içerirler.

Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir - 9

MEYVELİ MADEN SULARI

Sıfır kalorisi ve yapay tatlandırıcı içermediği için maden suları iyi bir seçimdir. Ancak aromalı maden suları çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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