Anne-babalar dikkat: Çocuklar severek içiyor ama diş çürümesine, obeziteye, diyabete yol açabilir

TAZE MEYVE SUYU

Eklenmiş şeker içermeyen %100 meyve suyu çocuklar için sağlıklı bir seçenektir. Ancak yine de yüksek doğal şeker içeriğine sahiptir ve çok küçük miktarlarda tüketilmesi gerekir. Meyve suları ayrıca vitamin ve antioksidan açısından zengindir ve bu da onları besleyici yapar.