Anne sütünü artırır, bağışıklığı güçlendirir: Kalorisi yüksek ama şifa deposu
Kış mevsimi geldiğinde severek tüketilen içeceklerden biri olan hatta tarihi çok eskilere dayanan ve Osmanlı'da da önemli bir yere sahip olan boza, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Kalorisi ve besin değeri yüksek olan bu içecek içindeki tahıllar sayesinde kanser ve kalp hastalıklardan koruyan fenolik asit açısından zengindir. Tahıllar demir, selenyum, magnezyum, B vitaminleri ve liften oluşurlar. Peki, boza içmek vücuda nasıl bir katkı sağlar? İşte yanıtı.
Soğuk kış günlerinde üzerine tarçın ve leblebi eklenerek tüketilen boza, darı irmiği, şeker ve sudan yapılan fermente bir içecek türüdür. Boza mayalanarak oluşur ve probiyotik içerir. Fermantasyon süreçleri bozaya göre farklılık gösterebilir.
Bu da bozanın kalitesinin değişmesinin bir nedenidir. Fermantasyon sürecindeki farklılıklar fonksiyonel ve sindirilebilir özelliklerini de değiştirir.
Boza, 30 derece sıcaklıkta 24 saat fermantasyon için dinlendirilir. Daha sonra 4-5 derecede buzdolabına koyulur ve servise hazır hale getirilir. Tatlı-ekşi bir tada sahiptir ve bu nedenle de karakteristik bir tadı olduğu kabul edilir.