Antidepresanların olmadığı bir dünya mümkün mü?

HASTALARIN NEREDEYSE YARISI İYİLEŞME GÖSTERDİ

Birmingham Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü Steven Marwaha, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yeni tedavi yöntemleri hakkında çok fazla heyecan var ve nedenini anlayabiliyorum. Psikoterapi alan kişilerin de psilosibin kullandığı bir dizi çalışma yapıldı ve psikoterapinin yokluğunda da olumlu etkileri var” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, geçen yıl İsveç’in başkenti Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'ndeki psikiyatristler tarafından yürütülen bir çalışmada, SSRI'lara yanıt vermeyen tedaviye dirençli depresyon hastalarının yüzde 48'i, ketamin tedavisinden sonra semptomlarının düzeldiğini gördü.