Antikor desteği neden önemli (Osman Müftüoğlu yazdı)

ntv.com.tr 08.04.2020 - 07:43 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 07:48
Bana göre tünelin ucundaki ışık diyebileceğimiz ilk çözümün, hızlı ve etkili umutlardan ilkinin ‘antikor/plazma nakli’ olması lazım.
Zaten bu nedenle de hemen her ülkede bu yönde çalışmalar var. Mesafeler inanılmaz bir hızla kat ediliyor.
(*) COVID-19 yayılımını yavaşlatmaya yardımcı olmak için bez-kumaş-bandana maske yapımı ve kullanımı.
Yüz maskesinde olması gereken özellikler:
* Yüze rahatça takılmalı.
* Bağlarla veya kulak halkalarıyla sabitlenmeli.
* Birden fazla katmandan oluşmalı.
* Nefes alıp vermeyi kısıtlamamalı.
* Makinada yıkandığında bozulmayan kumaş tercih edilmeli.