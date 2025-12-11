Antioksidan, C vitamini ne varsa onda. Doğal bağışıklık güçlendirici

Kızılcık, Kuzey Amerika veya Doğu Avrupa'dan gelen, hem acı hem ekşi kırmızı küçük meyvelerdir. Genellikle kurutulmuş, marmelat ve meyve suyu halleriyle sofralarda bulunan kızılcık, yaban mersini ile aynı ailedendir. Eylül ve ekim aylarında hasatı yapılan bu meyvenin, yüksek besin değeri ve antioksidan yapısı sayesinde sağlık açısından çok fayda sağlar.

Kızılcık, içindeki güçlü antioksidanlar sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatır, kronik hastalık riskini azaltır. Kızılcık ve bağışıklık sistemi arasında da güçlü bir bağlantı vardır ve kızılcık içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.

Bu da vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Kızılcık meyvesinin içerisinde yüzde 90 oranında su bulunur. Ayrıca E, K, C vitamini bakımından zengindir.