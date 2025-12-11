Antioksidan, C vitamini ne varsa onda. Doğal bağışıklık güçlendirici
11.12.2025 10:42
NTV - Haber Merkezi
Kış aylarında hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için doğal bitkilere ilgi artıyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle kızılcık hem bağışıklığı destekliyor hem de cilt ve kalp sağlığını koruyor.
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarda da ciddi artış yaşanıyor. Vatandaşların vitamin takviyelerine ve doğal seçeneklere başvurmasının yanında uzmanlar da bu havalar da kızılcığın öneminden bahsediyor.
Kızılcık, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak grip ve bağışıklık sistemi üzerinde doğal bir koruma görevi görüyor.
YÜKSEK BESİN DEĞERİ VE ANTİOKSİDAN
Kızılcık, Kuzey Amerika veya Doğu Avrupa'dan gelen, hem acı hem ekşi kırmızı küçük meyvelerdir. Genellikle kurutulmuş, marmelat ve meyve suyu halleriyle sofralarda bulunan kızılcık, yaban mersini ile aynı ailedendir. Eylül ve ekim aylarında hasatı yapılan bu meyvenin, yüksek besin değeri ve antioksidan yapısı sayesinde sağlık açısından çok fayda sağlar.
Kızılcık, içindeki güçlü antioksidanlar sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatır, kronik hastalık riskini azaltır. Kızılcık ve bağışıklık sistemi arasında da güçlü bir bağlantı vardır ve kızılcık içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.
Bu da vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Kızılcık meyvesinin içerisinde yüzde 90 oranında su bulunur. Ayrıca E, K, C vitamini bakımından zengindir.
KIZILCIĞIN BAĞIRSAK VE CİLT SAĞLIĞINDAKİ ETKİLERİ
Kızılcığın yüksek lif içeriği sayesinde dışkı bağırsakta su tutarak yumuşar ve kolayca dışarı atılır. Böylece kabızlık sorunu giderilir ve bağırsak hareketleri düzenlenerek yaşanan şişlik ve hazımsızlık hissi azalır. Kızılcık, bağırsaklardaki faydalı bitkilerin çoğalmasına yardımcı olan prebiyotikleriyle bağırsak florasını dengeler ve sindirim sağlığını iyileştirir.
Kızılcık antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin içeriği sayesinde cilt sağlığı üzerindeki faydaları ise şöyledir;
Kızılcıktaki antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirir. Cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkları azaltarak daha genç bir görünüm sağlar. Ciltteki lekelerin ve aknelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan anti-enflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Cilt tonunu eşitleyerek daha pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
KIZILCIK VE KALP SAĞLIĞI
Kızılcık potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenler ve yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarının önüne geçer. Aynı antioksidanlar ve anti-enflamatuar bileşenler, damar sağlığını koruyarak kan pıhtılaşmasını önler ve kalp krizini azaltır.
Düzenli kızılcık tüketimi sağlıklı bir bağırsak, cilt ve kalp sağlığı için önemli bir adımdır.
