Antioksidan nedir? Antioksidan açısından zengin, koruyucu besinler hangileri?

ntv.com.tr 05.08.2020 - 11:41
Antioksidan nedir?
Antioksidanlar, serbest radikallerle hasara uğramış hücreleri koruyan maddelerdir. Serbest radikaller ise vücudun normal metabolik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve hücrelere saldırarak yapılarını bozan kararsız moleküller.
Antioksidanlar, diğer moleküllerden aldığı elektronlarla DNA’ya zarar veren serbest radikallerin taşıdığı elektriği etkisiz hale getirir. Serbest radikallerin verdiği zararlar, yaşlanma ve kanser gelişimi de dahil olmak üzere pek çok hastalıkla ilişkilendiriliyor. Antioksidanlar kanseri yavaşlatabiliyor veya kansere karşı koruyabiliyor.
Antioksidan özelliği keşfedilen birçok madde bulunmaktadır. Bu maddelerin bir kısmı besinlerden alınırken; bir kısmını vücut kendisi, serbest radikallere karşı bir savunma sistemi olarak üretir.
Antioksidan ne işe yarar?
Antioksidan enzimler akciğerlerde ilk savunma hattını oluşturur. Serbest radikalleri dengeleyerek kronik hava yolu iltihabını azaltır ve bağışıklığı arttırır.
Antioksidanın faydaları neler?
Hücre hasarını önleyerek yaşlanmanın etkilerini geciktirir.
C vitamini, E vitamini, koenzim Q10 ve rosmarinik asit güçlü antioksidan aktivitesi nedeniyle kozmetikte ve cildi toksinlerden korudukları için sivilce tedavisinde kullanılır.
Antioksidanlar açısından zengin bir diyet, metabolik aktiviteleri destekler ve vücudu hastalıklara karşı korur.
Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
Kolestrolü dengelemeye yardımcı olur.
Özellikle bol miktarda A, C ve E vitamin içeren besinler antioksidan yönünden oldukça zenginler.
A vitamini: Süt ve süt ürünleri, yumurta, karaciğer, mercimek, fasulye, erik vb.
C vitamini: Portakal, yeşil ve kırmızı biber, ahududu, kızılcık, goji berry, kiraz, üzüm, kivi, mango, brokoli, çilek, kavun, karnabahar, kırmızı lahana, kale, patlıcan vb.