Antioksidan nedir? Antioksidan açısından zengin, koruyucu besinler hangileri?

Hücrelerin dış etkenlerden korunmasını sağlayan ve birçok hastalığa karşı etkili olan antioksidan nedir? Hangi besinler antioksidan içeriyor? Antioksidanın faydaları neler? İşte pek çok rahatsızlığı karşı koruyucu özelliği olan antioksidan hakkında her şey...

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ntv.com.tr 05.08.2020 - 11:41

ISPANAK Antioksidan nedir? Antioksidanlar, serbest radikallerle hasara uğramış hücreleri koruyan maddelerdir. Serbest radikaller ise vücudun normal metabolik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve hücrelere saldırarak yapılarını bozan kararsız moleküller.



Antioksidanlar, diğer moleküllerden aldığı elektronlarla DNA’ya zarar veren serbest radikallerin taşıdığı elektriği etkisiz hale getirir. Serbest radikallerin verdiği zararlar, yaşlanma ve kanser gelişimi de dahil olmak üzere pek çok hastalıkla ilişkilendiriliyor. Antioksidanlar kanseri yavaşlatabiliyor veya kansere karşı koruyabiliyor.

BALIK Antioksidan özelliği keşfedilen birçok madde bulunmaktadır. Bu maddelerin bir kısmı besinlerden alınırken; bir kısmını vücut kendisi, serbest radikallere karşı bir savunma sistemi olarak üretir. Antioksidan ne işe yarar? Antioksidan enzimler akciğerlerde ilk savunma hattını oluşturur. Serbest radikalleri dengeleyerek kronik hava yolu iltihabını azaltır ve bağışıklığı arttırır.

FRENK SOĞANI Antioksidanın faydaları neler? Hücre hasarını önleyerek yaşlanmanın etkilerini geciktirir. C vitamini, E vitamini, koenzim Q10 ve rosmarinik asit güçlü antioksidan aktivitesi nedeniyle kozmetikte ve cildi toksinlerden korudukları için sivilce tedavisinde kullanılır. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet, metabolik aktiviteleri destekler ve vücudu hastalıklara karşı korur. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kolestrolü dengelemeye yardımcı olur.

ZENCEFİL Özellikle bol miktarda A, C ve E vitamin içeren besinler antioksidan yönünden oldukça zenginler. A vitamini: Süt ve süt ürünleri, yumurta, karaciğer, mercimek, fasulye, erik vb. C vitamini: Portakal, yeşil ve kırmızı biber, ahududu, kızılcık, goji berry, kiraz, üzüm, kivi, mango, brokoli, çilek, kavun, karnabahar, kırmızı lahana, kale, patlıcan vb.

DOMATES E Vitamini: Badem, ceviz, fıstık ve fındık gibi kuruyemişler, zeytin yağı ve ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağlar, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, soğan, avokado, kepekli tahıllar, soya fasulyesi, susam vb.

CEVİZ Likopen: Cildin özellikle hoşlandığı antioksidanlardan biri de likopendir. Likopen en çok domateste ve domatesten elde edilen ürünlerde bulunur. Ayrıca karpuz, pembe greyfurt, kayısı ve kiraz da likopen açısından zengin meyveler arasında yer alır.

KIRMIZI MEYVELER Özellikle kanser ve belli nörolojik hastalıklara olan pozitif etkileriyle koenzim q önemli bir antioksidandır. Vücut tarafından üretilir, diyet yoluyla da alınabilir. Her ne kadar ciğer, kalp ve böbrek gibi et ürünlerinde ve balıkta yüksek oranda bulunur.





NAR Yüksek antioksidan içeriğiyle nar “süper besin” olarak da adlandırılmaktadır. Genişlemiş damarların görünümlerini azaltarak cildin daha sağlıklı görünmesini yardımcı olur.

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