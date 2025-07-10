Antioksidan zengini: Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engelliyor
Uzmanlar kansere karşı böğürtlen tüketmenin faydalı olabileceğini söylüyor. Böğürtlende ‘ellagic asit’ bulunduğunu, yapılan araştırmaların bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya çıkardı.
Uzmanlar, "Laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalarda, kanserin başlangıcını ellagic asidin engellediği görülmüştür. İçeriğinde bol miktarda ellagic asit bulunan böğürtlen, bu nedenle kansere karşı birebir yararlıdır.