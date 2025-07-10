Antioksidan zengini: Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engelliyor

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gereklidir.



YÜKSEK LİF İÇERİĞİ



Böğürtlen, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.





